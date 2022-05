Đoàn Thanh niên TKV gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ TKV

Chiều 16/5, tại Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai mặt bằng +30 Công ty Tuyển than Hòn Gai, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007-25/5/2022) do Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai đảm nhận.

Dự lễ gắn biển có đồng chí Phùng Văn Vịnh, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Tập đoàn TKV, Trưởng Ban TTQ; đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn TKV; đại diện các Ban xây dựng Đảng - Đảng ủy TKV; Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV; các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và cán bộ, đoàn viên thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai. Công trình Lắp đặt tuyến băng tải 103 vận chuyển than nguyên khai từ Mỏ Bình Minh về Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai mặt bằng +30, Công ty Tuyển than Hòn Gai được Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển Than Hòn Gai đăng ký đảm nhận thực hiện từ ngày 25/8/2021 đến 18/3/2022 hoàn thành có tổng giá trị thực hiện hơn 8,4 tỷ đồng. Băng tải 103 có chiều dài toàn tuyến là 186m, sử dụng băng tải B800, công suất 308 tấn/h có nhiệm vụ vận chuyển than nguyên khai từ Mỏ Bình Minh thuộc Công ty Than Hòn Gai - TKV đổ lên tuyến băng tải than nguyên khai Hà Lầm để vận chuyển về sàng tuyển chế biến tại MB +30, MB +22 thuộc Phân xưởng Sàng tuyển quản lý tại Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai. Sau 150 ngày chạy nghiệm thu thành công, hệ thống băng tải 103 sẽ giúp nâng công suất đáp ứng cho nhà máy sàng từ 2,5 triệu lên 5 triệu tấn/năm, đảm bảo công suất thiết kế cho dự án, đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý, giảm áp lực vận chuyển bằng ô tô, giảm nguy cơ gây mất an toàn, đặc biệt hạn chế một cách hiệu quả ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường trong quá trình sản xuất, chế biến, cung cấp đến các hộ tiêu thụ. Ghi nhận, đánh giá cao Đoàn Thanh niên Công ty đã nỗ lực hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Văn Hoà nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công trình hoàn thành đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Đồng thời, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, của Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV giúp cho Đoàn Thanh niên Công ty hoàn thành công trình. Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Phùng Văn Vịnh, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng Ban TTQ Tập đoàn TKV khẳng định, đây là 1 sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Tập đoàn nói chung và tuổi trẻ Công ty Tuyển than Hòn Gai nói riêng hướng về kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn, là 1 trong 5 công trình được Tập đoàn lựa chọn gắn biển chào mừng. Đồng chí trân trọng ghi nhận sự quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai nói riêng và tuổi trẻ Tập đoàn nói chung. Đồng thời tin tưởng rằng với sự quan tâm sâu sắc đó cùng với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên Công ty sẽ góp phần thiết thực cùng Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II cũng như cả năm 2022. Tú Nguyên