Đoàn kết, chung sức, đồng lòng đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Bà Bùi Thị Minh Hoài, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chiều 7/11, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khóa X, các đại biểu đã nhất trí hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự khi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn mà Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tín nhiệm, tin tưởng giao cho tôi”, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trải qua chặng đường 95 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam không ngừng được củng cố và lớn mạnh, ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị thế quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống nhân dân.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng bày tỏ sự tri ân đến các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiền nhiệm; các thế hệ lãnh đạo và cán bộ mặt trận đã tạo nên bề dày truyền thống, xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác mặt trận.

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm của khối Mặt trận và đoàn thể, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trước mắt cần khẩn trương thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.

Bên cạnh đó, MTTQ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hiệu quả công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mặt trận cũng chủ trì, phối hợp tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Nhân dịp này, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động; chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.