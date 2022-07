Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

TPO - Nhiều hoạt động tri ân đã diễn ra trên mảnh đất Côn Đảo trong những ngày tháng 7 để tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng 16/7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cùng tham gia chương trình có ông Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị bị giam giữ tại Côn Đảo; ông Nguyễn Thành Phong - Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo; các cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại Côn Đảo và thân nhân các liệt sĩ.

Thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các đại biểu thành kính dâng nén hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước. Tại đây, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân những mất mát to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng đã dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc.

Sau nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã đến thắp hương từng phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đây là nơi an nghỉ của nhiều nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, kiên trung như: cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Võ Thị Sáu…

Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo.

Trước khi viếng các nghĩa trang, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ vòng xoay Tôn Đức Thắng – Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo.

Tối nay (16/7) tại Sân vận động 30/4 (huyện Côn Đảo) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Côn Đảo - Sáng mãi bản anh hùng ca" kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Nghĩa trang Hàng Dương huyện Côn Đảo là nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và nhà yêu nước qua nhiều thế hệ, trong đó chỉ có 793 ngôi mộ lưu rõ danh tính, quê quán, phần còn lại là những ngôi mộ chưa đủ thông tin.