Dọa tung ảnh nóng để tống tiền người yêu

TPO - Dụ dỗ phụ nữ quan hệ tình cảm, sau khi phát sinh tình cảm và có quan hệ tình dục với nhau, đối tượng Sáu đã ghi những hình ảnh nhạy cảm rồi gửi cho người thân của đối tượng và đe dọa để lấy tiền…

Ngày 15/3, Thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết, Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Trương Văn Sáu (SN 1980; trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Sáu quen chị T (trú tại huyện Bố Trạch) qua facebook và zalo. Sau khi 2 người phát sinh tình cảm, Sáu có giữ lại một số hình ảnh nhạy cảm của người yêu "làm kỷ niệm".

Đến ngày 5/3/2022, Trương Văn Sáu nhắn tin qua facebook nhắn tin và gọi điện cho người yêu đòi 9 triệu đồng nếu không sẽ gửi "ảnh nóng" cho người thân của chị H. Sáu hẹn gặp chị H tại một nhà nghỉ ở xã Hạ Trạch (Bố Trạch) để đưa tiền và bị tổ công tác của Công an huyện Bố Trạch mật phục, bắt giữ.

Hiện tại, cơ quan Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục mở rộng vụ án và đề nghị người dân tố giác tội phạm liên quan đến đối tượng Trương Văn Sáu. Nếu ai là bị hại có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban (02323.610.525) để thông tin, tố giác tội phạm.