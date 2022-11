Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy cùng dàn người đẹp trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam

1 giờ trước

An ninh thắt chặt trong đêm chung khảo

Để đảm bảo đêm thi diễn ra thành công, an toàn và hiệu quả, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhờ đến sự giúp đỡ của đội ngũ an ninh và cơ quan chức năng. Khu vực thảm đỏ và phòng thử trang phục của thí sinh đều đảm bảo an toàn.