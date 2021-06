Đỗ Thị Hà, Ngọc Hân xót xa, chia sẻ kỷ niệm đẹp về Hoa hậu Thu Thuỷ trước khi qua đời

TPO - Dàn Hoa hậu, Á hậu đều cảm thấy bàng hoàng và đau xót trước thông tin Hoa hậu Thu Thuỷ đột ngột qua đời ở tuổi 45.

Sáng 5/6, khán giả bàng hoàng khi nhận tin Hoa hậu Thu Thuỷ bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 45. Sự ra đi của cô khi tuổi đời còn quá trẻ đã để lại niềm đau xót, tiếc thương vô hạn cho những người ở lại, đặc biệt là những người đã lâu chưa có dịp gặp Thu Thuỷ do công việc và cuộc sống quá bận rộn.

Là một thành viên của đại gia đình Hoa hậu Việt Nam, sự ra đi của Thu Thuỷ đã để lại khoảng trống và ký ức khó quên đối với các Hoa hậu, Á hậu đã từng có dịp gặp và làm việc cùng cô trong thời gian qua.

Đối với Hoa hậu Đỗ Thị Hà – thành viên ‘em út’ trong gia đình Hoa hậu Việt Nam, mặc dù chưa có cơ hội được gặp gỡ với Hoa hậu Thu Thuỷ nhưng cô xem đây là một mất mát rất to lớn với các thế hệ Hoa hậu Việt Nam.

Đỗ Thị Hà chia sẻ khi cô nhìn lại bức ảnh quy tụ các Hoa hậu Việt Nam vào năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam được tổ chức, giờ đây sự thiếu vắng của Hoa hậu Thu Thuỷ như một nốt trầm đầy đau xót.

“Nhìn bức ảnh này, em nghĩ về một đại gia đình tràn ngập sự yêu thương của các thế hệ Hoa hậu Việt Nam. Tiếc là khi đó, em chưa có cơ hội để được chụp ảnh cùng mọi người. Sự ra đi của cô Thu Thuỷ đã để lại một nốt trầm khiến ai nấy đều hụt hẫng” – cô chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ thêm cô cũng như gia đình mình đều theo dõi và rất hâm mộ Hoa hậu Thu Thuỷ vì vẻ đẹp cũng như tri thức của cô. “Mọi người chắc ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp dường như không tuổi của cô Thu Thuỷ và em cũng vậy. Em chưa có cơ hội được tiếp xúc với cô nhưng cảm giác rất đau xót như mất đi một người thân trong gia đình - gia đình Hoa hậu Việt Nam. Cô đã làm đẹp nhiều thứ cho đời, mong cô được yên nghỉ” – Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân cũng là một đàn em rất hâm hộ Thu Thuỷ vì vẻ đẹp vượt thời gian và tri thức. Nghe tin Thu Thuỷ qua đời, Ngọc Hân không tin nổi và cảm thấy sững sờ.

Điều Ngọc Hân cảm thấy bàng hoàng đó là vì nghe tin Thu Thuỷ bị đột quỵ. “Trước đây, chị Thuỷ là người sống rất khoa học và chăm tập thể thao. Không chỉ chạy bộ, chị còn tập thiền, yoga. Chính Hân cũng là một trong những người được truyền cảm hứng từ lối sống lành mạnh và khoa học của chị. Nhưng thật bất ngờ vì đột quỵ không tha một ai cả. Quả thực, Hân cảm thấy vô cùng đau xót, mong chị sẽ được yên nghỉ” – cô nói.

Chia sẻ về đàn chị, Ngọc Hân cho biết Thu Thuỷ là một trong những Hoa hậu mà cô ngưỡng mộ nhất, không chỉ vì nhan sắc bền bỉ vượt thời gian mà còn ở cách ứng xử hoà nhã, văn minh với các đàn em.

“Tuy không có nhiều cơ hội được gặp gỡ và làm việc cùng nhau nhưng chị Thuỷ là một tấm gương với các thế hệ đàn em như Hân. Không chỉ xinh đẹp, chị Thuỷ còn là một người rất đa tài khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, viết văn, làm báo, biên kịch phim…Sự ra đi của chị quả thực là một sự mất mát quá lớn” – Ngọc Hân chia sẻ.

Trong số các thế hệ đàn em, Á hậu Huyền My cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hoa hậu Thu Thuỷ. Từng có dịp gặp gỡ đàn chị tại cuộc thi HHVN 2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm của Hoa hậu Việt Nam, Huyền My chia sẻ cô thực sự cảm thấy choáng ngợp với nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm ở tuổi tứ tuần của Hoa hậu Thu Thuỷ.

“Ở chị Thuỷ luôn toát ra một vẻ đẹp vô cùng thanh lịch, điềm đạm nhưng không kém phần lộng lẫy. Với các đàn em, chị luôn cởi mở, dịu dàng và tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu” – cô chia sẻ.

Nghe tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời do đột quỵ ở tuổi 45 vào sáng sớm ngày 5/6, Huyền My không khỏi bàng hoàng, đau xót. “Bệnh đột quỵ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, khiến những người ở lại bàng hoàng và sốc. My và đại gia đình Hoa hậu Việt Nam đều cảm thấy vô cùng tiếc thương trước những mất mát này. Hy vọng rằng chúng ta, những người ở lại sẽ sống chậm lại, biết nói lời yêu thương nhau mỗi ngày, để không phải hối tiếc điều gì khi có ai đó rời xa chúng ta” – cô nói.

Năm 1994, Thu Thuỷ đăng quang ngôi Hoa hậu còn Trịnh Kim Chi giành ngôi vị Á hậu 2. Người trong Nam, người ngoài Bắc nên Thu Thuỷ và Trịnh Kim Chi ít có cơ hội gặp mặt kể từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994.

Trịnh Kim Chi nhớ cô và Thu Thuỷ có dịp hiếm hoi làm việc chung cùng nhau trong một lần được một nhãn hàng mời sang Mỹ cùng với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau đó, cả hai có diễn chung một show thời trang. Từ đó, mỗi người một lựa chọn khác nhau cho tương lai nên ít có dịp hội ngộ.

Chia sẻ về Hoa hậu Thu Thuỷ, Trịnh Kim Chi cho biết: “Tôi ấn tượng với Thuỷ là một người ít nói, hiền lành và rất nhẹ nhàng. Sau này không có dịp gặp gỡ nhau nên tôi chỉ biết theo dõi về Thuỷ qua báo đài, facebook. Sau khi Thuỷ về Việt Nam, tôi ấn tượng với nhiều bài viết chia sẻ cuộc sống của Thuỷ. Tôi thấy cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều”.

Sau này, Thu Thuỷ lấn sân sang viết kịch bản và biên kịch phim – đây là lĩnh vực mà Trịnh Kim Chi đang theo đuổi nên cô cũng rất quan tâm. Trịnh Kim Chi chia sẻ cả hai người thường hỏi thăm, chúc mừng nhau qua mạng xã hội. Nghe tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời, Trịnh Kim Chi chia sẻ cô cảm thấy rất bất ngờ vì Thu Thuỷ còn trẻ quá, nhan sắc và cuộc sống đang ở độ rực rỡ.

“Chào em. Cô Hoa Hậu của năm 1994. Chúng mình với những kỷ niệm của cuộc thi và hình ảnh của em là một cô gái mảnh mai, nhẹ nhàng và ít nói... Cầu nguyện em ra đi thanh thản, linh hồn em an yên miền cực lạc” – Trịnh Kim Chi nghẹn ngào.