Đô thị ESG++: 'Tấm hộ chiếu' quyền lực gia nhập cộng đồng cư dân ưu tú toàn cầu

Trên bản đồ các đô thị tinh hoa thế giới, ESG đã trở thành “tấm hộ chiếu” quyền lực định danh đẳng cấp và tư duy sống của giới dẫn đầu. Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị đầu tiên vận hành theo chuẩn ESG++, là lời tuyên ngôn cho một Việt Nam mới - nơi những cư dân ưu tú bước vào cộng đồng toàn cầu bằng triết lý sống xanh, nhân văn và bền vững.

Đô thị ESG - Đích đến của giới tinh hoa

Theo Wealth Report 2023 của Knight Frank, 70% giới siêu giàu toàn cầu sẵn sàng chi trả cao hơn để sống trong môi trường xanh, sạch và bền vững.

Tại Việt Nam, khảo sát của PropertyGuru cũng cho thấy 94% người được hỏi sẵn sàng trả thêm 5-10% cho không gian sống trong lành. Rõ ràng, “sống xanh” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành chuẩn mực nhận diện tầng lớp ưu tú mới.

“Khi đã giàu có, đã đủ đầy về đời sống vật chất, người ta sẽ hướng đến việc thỏa mãn những gì mình không biết, để từ đó trải nghiệm, tiến hóa lên một sự hiểu biết mới của con người” , chuyên gia ESG Nguyễn Thị Hương Thu lý giải.

Theo bà, những đô thị ESG, như Costa Smeralda (Ý), King’s Cross (London, Anh), Porta Nuova (Milan, Ý)… đều trở thành điểm tụ hội của giới tinh hoa toàn cầu, gồm cộng đồng doanh nhân, nghệ sĩ, chuyên gia quốc tế, nhà sáng tạo… nhờ mang lại không chỉ sự tiện nghi mà còn ý nghĩa sâu sắc về lối sống và trách nhiệm xã hội.

Đáng chú ý, những đô thị ESG này cũng đã trở thành biểu tượng của sự đắt đỏ và khan hiếm. Ở Costa Smeralda, mô hình “Luxury Hidden in Nature” với năng lượng tái tạo 100% và quản trị minh bạch giúp giá BĐS tăng gấp nhiều lần, có biệt thự lên tới 200-300 triệu USD.

Tại Milan, “rừng thẳng đứng” Bosco Verticale giúp giảm 45% bụi mịn, đưa giá nhà tăng 35-40%, giá thuê văn phòng tăng trên 50%.

Còn tại London, khi “vết sẹo công nghiệp” King’s Cross được tái sinh thành trung tâm sáng tạo xanh, giá bán và thuê bất động sản cũng cao hơn 20-25% so với khu trung tâm cũ.

Những ví dụ này khẳng định, ESG không chỉ là xu hướng sống cao cấp, mà là thước đo vị thế và tầm nhìn của giới dẫn đầu.

Vinhomes Green Paradise kiến tạo một thiên đường sống - nghỉ dưỡng trọn vẹn, nơi biển xanh và tiện ích xa hoa giao hòa giữa lòng đô thị.

Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise được xem là hình mẫu tiên phong của thế hệ đô thị ESG++, vượt qua chuẩn ESG thông thường với hai trụ cột mới: Regeneration (tái sinh tự nhiên) và Resilience (thích ứng khí hậu). Trước mặt là biển xanh, sau lưng là rừng ngập mặn rộng hơn 75.000 ha, cùng tiện ích mang đẳng cấp “resort xanh” hiếm có, dự án mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp hàng đầu nhưng vẫn hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

Vinhomes Green Paradise định danh thế hệ cư dân ESG++

Điểm khác biệt cốt lõi của Vinhomes Green Paradise là lấy thiên nhiên làm hạ tầng gốc. Trong tổng diện tích 2.870 ha, chỉ 16% dành cho xây dựng, phần còn lại là cây xanh, mặt nước và không gian sinh thái. Toàn bộ đô thị hướng tới mục tiêu không phát thải, 100% sử dụng năng lượng tái tạo 100% từ điện gió ngoài khối và hệ thống pin lưu trữ.

Bên cạnh đó, 100% phương tiện giao thông nội khu cũng theo tiêu chuẩn không phát thải. Đại đô thị kết nối với trung tâm TP.HCM chỉ sau 12 phút di chuyển bằng tuyến đường sắt tốc độ cao vận tốc thiết kế 350km/h, mang đến đặc quyền “sống xa trung tâm mà vẫn trong tâm điểm kết nối”.

Tại Vinhomes Green Paradise, mỗi tiện ích đều mang trong mình triết lý ESG++. Hồ Lagoon nước biển tự nhiên hơn 800 ha cùng 121 km đường bờ biển, hai sân golf 18 hố do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế, cùng Nhà hát Sóng Xanh 7 ha - công trình được ví như “Nhà hát Con Sò” của Việt Nam - là minh chứng cho một chuẩn sống hưởng thụ tiện nghi trong sự hòa hợp với thiên nhiên.

Hai sân golf 18 hố được thiết kế bởi những tên tuổi lừng danh, tái hiện những hố golf nổi tiếng thế giới.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quốc tế Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế số 1 của Mỹ, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, mô hình đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon được tích hợp trong tổng thể dự án, mở ra chuẩn sống “an cư - an dưỡng - an tâm” cho thế hệ tuổi vàng.

Mỗi công trình tại Vinhomes Green Paradise đều được tính toán để bổ sung vào hệ sinh thái bản địa, thay vì làm tổn thương tự nhiên. Khi đô thị vận hành trong mối quan hệ cân bằng với rừng ngập mặn, biển và khí hậu địa phương, đó không chỉ là nơi ở, mà là một di sản sinh thái được kiến tạo để truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Theo các chuyên gia, nếu ESG là tiêu chuẩn sống bền vững, thì ESG++ chính là cấp độ “premium xanh” - thước đo định danh cho giới tinh hoa toàn cầu mới, những người coi sự bền vững là biểu tượng vị thế và quyền lực.

Sở hữu không gian sống ESG++ đồng nghĩa với việc gia nhập một cộng đồng văn minh. Với họ, mỗi quyết định tiêu dùng, đầu tư đều gắn với trách nhiệm môi trường, minh bạch và nhân văn. Đó cũng là “hộ chiếu sinh thái” giúp cư dân Vinhomes Green Paradise tự tin sánh vai cùng những cộng đồng tinh hoa tại London, Milan hay Dubai - nơi đẳng cấp không đo bằng xa hoa vật chất, mà bằng tầm nhìn và di sản sống bền vững.

“ESG++ là ‘giấy thông hành’ để đô thị Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nơi tăng trưởng không đo bằng quy mô hạ tầng, mà bằng khả năng thích ứng, tái tạo và bền vững”, chuyên gia Bùi Văn Doanh nhấn mạnh.

Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise không chỉ mở ra một chương mới cho BĐS Việt Nam, mà còn kiến tạo nên biểu tượng sống toàn cầu - nơi mỗi cư dân đều sở hữu một “tấm hộ chiếu xanh” định danh thế hệ tinh hoa mới.