Đọ tài sắc dàn sao ‘Hương vị tình thân’ so với bản gốc Hàn Quốc

TPO - Nếu như “Hương vị tình thân” là bộ phim truyền hình Việt đang hot nhất hiện nay thì phiên bản gốc “My only one” cũng từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thời điểm lên sóng. Không chỉ có nội dung cảm động, nhân văn, cả 2 bộ phim còn “đốn tim” khán giả với dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn.

UEE - Phương Oanh

Nội dung của cả bản gốc và bản Việt đều xoay quanh cuộc đời nhiều chông gai và khốn khó của cô gái mất cha mẹ từ nhỏ, một mình bôn ba giữa cuộc đời cùng câu chuyện tình yêu muôn vàn trắc trở vì cách biệt gia thế.

Ở “My only one”, vai nữ chính Do Ran do nữ diễn viên UEE, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc After School thể hiện. Xuất thân là ca sĩ nhưng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cô dần nổi tiếng với tư cách diễn viên và được công chúng đón nhận qua nhiều bộ phim như “Night Light”, “My Contracted Husband, Mr. Oh”, “Okjagyo Brothers”, “High Society”, “My Only One”…

Khán giả xứ kim chi nhận xét UEE biết cách lấy nước mắt của người xem và có biểu cảm tốt trên khuôn mặt.

Ở bản Việt “Hương vị tình thân”, diễn viên Phương Oanh đảm nhận vai chính Phương Nam. Giống như UEE, Phương Oanh cũng rẽ ngang sang điện ảnh. Bước chân vào showbiz bằng nghề người mẫu nhưng chính màn ảnh nhỏ đã tạo nên tên tuổi cho Phương Oanh qua nhiều bộ phim ăn khách như “Quỳnh Búp Bê”, “Lựa chọn số phận”, “Cô gái nhà người ta”...

Cô nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất cũng như thái độ làm việc nghiêm túc. Bên cạnh đó, nhan sắc ngày càng rạng rỡ của Phương Oanh cũng khiến cho người xem phải trầm trồ.

Nếu UEE thể hiện nhân vật Do Ran có phần dịu dàng, mềm mỏng rất kiểu "nữ chính tội nghiệp", khiến người xem thương cảm thì sang tới bản Việt, với sự sắp xếp lại của biên kịch, nhân vật Nam của Phương Oanh đã trở thành một cô gái cá tính, mạnh mẽ hơn, thậm chí có phần “đàn ông”.

Chính sự thay đổi này của biên kịch khiến thời gian đầu Phương Oanh bị khán giả hiểu lầm là nữ diễn viên đang cố lên gân, làm lố, cường điệu hoá nhân vật so với bản gốc phim Hàn.

Lee Jang Woo - Mạnh Trường

Là nam chính của phim, cả Wang Dae Ryuk do Lee Jang Woo thủ vai và Hoàng Long do Mạnh Trường thủ vai đều được xây dựng là những giám đốc thành đạt, đẹp trai, con nhà giàu, là chàng trai mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước.

Dù là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình với những vai diễn nổi tiếng trong loạt phim “Glory Jane” , “I Do I Do” và “My Only One”... nhưng Diễn viên Lee Jang Woo vào nghề khá muộn. Anh chỉ bắt đầu nổi tiếng qua chương trình thực tế về hôn nhân giả tưởng “We Got Married”.

Lee Jang Woo không có được nhan sắc vạn người mê như các mỹ nam hàng đầu xứ kim chi, nhưng bù lại anh có đôi mắt biết cười và nụ cười cực duyên. Điều đó giúp anh vào vai chàng thiếu gia trong “My only one” cực ngọt.

Ngược lại, Mạnh Trường ra dáng một anh cả trong gia tộc, đem đến hình ảnh người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn lãng tử. Theo một số mọt phim, Mạnh Trường của nhà ta được khen là nhỉnh hơn sao nam Hàn Quốc về khoản ngoại hình cân đối, cao ráo, rất ra dáng soái ca.

Không chỉ về tuổi đời mà xét về kinh nghiệm diễn xuất, Mạnh Trường cũng dạn dày kinh nghiệm hơn Lee Jang Woo. Từng giành được giải Siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu 2004 nhưng Mạnh Trường nhanh chóng rẽ lối sang nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng và được ưu ái với danh xưng “soái ca của làng truyền hình”.

Trước “Hương vị tình thân”, anh từng nổi tiếng qua hàng loạt phim thành công như “Bí mật Tam giác Vàng”, “Cả một đời ân oán”, “Hoa nở trái mùa”, “Sinh tử”, “Tình yêu và tham vọng”, “Hồ sơ cá sấu”…

Yoon Jin Yi - Thu Quỳnh

Da Ya và Khánh Thy là hai cô gái sinh ra trong gia đình thiếu vắng bóng hình của cha và thiếu luôn tình yêu thương của mẹ. Ở cả bản Hàn và bản Việt, nhân vật này đều là cô gái khá tham vọng, nội tâm phức tạp, luôn phải đấu tranh giữa thiện và ác, vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương.

Vai diễn này đã mang đến cho cả hai nữ diễn viên nhiều thành công nhưng cũng không ít rắc rối khi đóng vai phản diện quá đạt. Thậm chí cả hai cô nàng còn phải khổ sở nhắn nhủ trên trang cá nhân rằng vai diễn chỉ là vai diễn và mong khán giả đừng vì ghét vai diễn mà chửi lây cả diễn viên.

Yoon Jin Yi là một nữ diễn viên khá trẻ. Cô được khán giả Việt biết đến qua một số bộ phim như “Phẩm chất quý ông”, “Lời hồi đáp 1994”, “Chỉ có thể là yêu”... Trong khi đó, Thu Quỳnh là diễn viên dày dạn kinh nghiệm, đóng qua rất nhiều loại vai diễn. Chính vì vậy, dù Jin Yi cũng tạo được bản sắc cho nhân vật nhưng xét về mặt diễn xuất, nhiều khán giả đánh giá cao Thu Quỳnh hơn.

Bản thân Thu Quỳnh cũng từng giành nhiều thành tích đáng chú ý ở cả lĩnh vực sân khấu và phim truyền hình. Ở sân khấu, cô được biết đến với những vai diễn ''đào thương'' với tính cách hiền lành, dịu dàng. Nữ diễn viên cũng đã từng xuất sắc giành được huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu Kịch Lưu Quang Vũ.

Năm 2018, Thu Quỳnh lột xác với vai diễn My Sói trong bộ phim đình đám “Quỳnh Búp Bê”. Bộ phim đã đánh dấu bước chuyển mình đầy ấn tượng của nữ diễn viên.

Jung Eun Woo - Hoàng Anh Vũ

Vào vai người em trai của nhân vật nam chính, lãng tử nhưng si tình, rất kiên định trong cả suy nghĩ lẫn tình yêu, cả Jung Eun Woo và Hoàng Anh Vũ đều nhận được đánh giá cao từ khán giả.

Jung Eun Woo nổi tiếng sau một số bộ phim truyền hình như “One Well-Raised Daughter” và “The Return of Hwang Geum-bok”. Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình điển trai, Jung Eun Woo đã gây ấn tượng với khán giả trong hàng loạt vai diễn và giải thưởng đình đám.

Trong khi đó, Anh Vũ cũng là một trong những gương mặt trẻ quen thuộc của khán giả yêu phim truyền hình phía Bắc. Anh bắt đầu tham gia nghệ thuật với vai Duy trong bộ phim “Nhật Ký Vàng Anh” và từ đó bén duyên với một loạt các phim phát sóng trên truyền hình khác như “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”, “Chuyện Thám Tử”, “Về nhà đi con”, “Hãy nói lời yêu”, “Hương vị tình thân”…

Choi Soo Jong- Võ Hoài Nam

Vai diễn ông Kang Soo Il trong “My only one” và ông Sinh trong “Hương vị tình thân” đều vô cùng quan trọng bởi đây chính là cha ruột của Do Ran và Phương Nam. Người đã từng không thể ở bên con gái, chăm con đến lúc trưởng thành, khi trở về chỉ có thể âm thầm đứng sau dõi theo mà thôi.

Người ta nói “gừng càng già càng cay” quả không sai, với kinh nghiệm diễn xuất của cả hai ngôi sao Choi Soo Jong và Võ Hoài, hình ảnh người cha tội nghiệp hiện lên vô cùng hoàn hảo, lấy đi bao nhiêu nước mắt của người xem.

Choi Soo Jong là một diễn viên gạo cội, đồng thời là MC kiêm nhà hoạt động xã hội. Anh vốn quen mặt với khán giả Việt qua vai diễn San Hiếc trong bộ phim “Mối tình đầu”. Ngoài ra, nam diễn viên còn được khán giả biết đến qua các bộ phim như “Dae Joyoung” và “Emperor of The Sea”…

Vai diễn trong “My only one” đánh dấu sự trở lại của anh sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Nhân vật Kang Soo II vừa quyết đoán, vừa tinh tế, vừa hết lòng yêu thương con gái đã được Choi Soo Jong diễn tả trọn vẹn.

“Hương vị tình thân” cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Võ Hoài Nam sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Võ Hoài Nam từng được coi là một trong những tài tử hàng đầu của điện ảnh phía Bắc.

Không chỉ thành công ở một loạt phim nhựa của các đạo diễn nổi tiếng như Lưu Trọng Ninh, Trần Phương, Đặng Nhật Minh…, tên tuổi anh còn gắn bó với series phim truyền hình nhiều tập “Cảnh sát hình sự” đình đám một thời.

Đặc biệt, với vai chính trong phim "Vua bãi rác", Võ Hoài Nam giành được giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47. Có thể nói, so về thực lực, cả 2 ngôi sao Hàn Quốc và Việt Nam đều ngang tài ngang sức.

Ở ngoài đời, Choi Soo Jong sinh năm 1962, hơn Võ Hoài Nam 3 tuổi, nhưng không thể phủ nhận khi lên màn ảnh, ông chú Hàn Quốc có phần trẻ trung hơn ông chú của Việt Nam, đổi lại, ông chú Việt Nam lại toát lên thần thái, vẻ phong trần, bụi phủi của một người “vừa đi tù về”.

Na Hye Mi- Ánh Tuyết

Vai diễn đáng ngạc nhiên nhất có lẽ là vai em gái của nhân vật nữ chính. Trong phim, nữ diễn viên Ánh Tuyết và Na Hye Mi sở hữu ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Đây là một trong những thay đổi của phiên bản Việt so với bản gốc của Hàn.

Nếu ở bản gốc, Na Hye Mi được xem là công chúa trong gia đình với khuôn mặt dễ thương, xinh đẹp, lúc nào cũng váy áo điệu đà thì ở bản Việt, nhân vật Ngọc Diệp do Ánh Tuyết thủ vai lại có ngoại hình, nhan sắc khá khiêm tốn, thậm chí hơi thô kệch.

Na Hye Mi sinh năm 1991, bắt đầu ra mắt khán giả vào năm 2001 và nhanh chóng được biết đến nhờ vai diễn trong sitcom đình đám “High Kich!” của đài MBC. So với những nữ diễn viên khác của xứ sở củ sâm, Na Hye Mi không sở hữu nhan sức quá rực rỡ hay sự nghiệp quá nổi bật, song vẫn gây thiện cảm trong lòng người hâm mộ với gương mặt thanh tú và đời sống sạch, ít vướng scandal. Bên cạnh vai trò diễn viên, cô cũng gặt hái thành công với nghề người mẫu.

Giống Na Hye Mi, Ánh Tuyết cũng thuộc lớp diễn viên trẻ của truyền hình Việt. Sinh năm 1996, trước khi chuyển sang làm diễn viên chuyên nghiệp, Tuyết từng là một hiện tượng khá nổi trên nền tảng mạng xã hội trong những phim hài sitcom, nhạc chế, đóng các clip ngắn...

Nữ diễn viên từng cho biết, cô phải tăng hơn 8kg để phù hợp với vai diễn này, thậm chí để nhập tâm hết mức cho vai diễn, cô còn để mặt mộc ra đường, không chăm sóc để răng ố vàng cho hợp vai...