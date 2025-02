Độ nóng gây ngạc nhiên của căn hộ diện tích lớn

Giá bán sơ cấp căn hộ mở mới trong quý 4/2024 tại Hà Nội tiếp tục tăng lên mức 76,7 triệu đồng/m2. Năm 2024 được ghi nhận là năm giá căn hộ tăng đột biến. Tuy vậy, dù không rầm rộ nhưng độ nóng của những căn hộ diện tích lớn vẫn gây bất ngờ.

Người mua nhà ngày càng chuộng căn hộ rộng rãi

Anh Huỳnh – một môi giới bất động sản tại Hà Nội đã bận rộn dẫn khách đi xem nhà ngay khi kết thúc kỳ Tết. Điều khiến anh ngạc nhiên là hơn một nửa số khách có nhu cầu mua căn hộ diện tích thông thủy từ 80m2/căn trở lên.

Trong khi đó chị Hà lại chốt đơn thành công căn hộ rộng 106m2 với 3 phòng ngủ tại dự án Hanoi Melody Residences ở Tây Nam Linh Đàm. Khi xem nhà, khách của chị Hà đưa yêu cầu: tư vấn căn hộ 2 PN+1 hoặc căn 3PN diện tích tối đa khoảng 120m2. Cuối cùng, vị khách chốt giao dịch sau đúng 30 phút trải nghiệm căn hộ mẫu.

Anh Huỳnh và chị Hà cho biết thêm, ngay từ quý IV/2024, rất nhiều khách hàng tìm mua chung cư đã dành quan tâm đặc biệt cho loại sản phẩm có diện tích từ 80m2 đến khoảng 130m2. Lý do chính được đưa ra là lo ngại đà tăng giá khiến việc sở hữu căn hộ rộng ngày càng khó, trong khi nhu cầu nâng cấp chất lượng sống rất cấp bách.

Trên thực tế, các dự án có thiết kế căn hộ rộng hiện nay được tìm kiếm nhiều hơn nhờ sự tiện nghi, đồng thời đảm bảo giá trị đầu tư trong dài hạn. Xu hướng này thể hiện rõ qua mức độ quan tâm và số lượng giao dịch tại những dự án có giá tốt với căn hộ diện tích lớn trong thời gian gần đây.

Thách thức tìm căn hộ nội đô rộng, giá hợp lý

Dù nhu cầu cao, việc sở hữu căn hộ diện tích lớn tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực nội đô, không dễ dàng. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount, giá bán sơ cấp căn hộ mở mới trong quý 4/2024 tại Hà Nội tiếp tục tăng lên mức 76,7 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì). Mức giá này khiến việc sở hữu căn hộ lớn trở thành một bài toán đầy thách thức.

Trong bối cảnh đó, khu vực quận Hoàng Mai lại đang nổi lên như một điểm sáng cho những khách hàng tìm kiếm căn hộ rộng rãi với mức giá hợp lý. Thống kê của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount cho thấy, năm 2024, giao dịch bất động sản tại Hoàng Mai đạt khoảng 7.000 căn, trong đó 52% là nhà thổ cư, 42% là căn hộ cao tầng. Nằm gần các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, Quốc lộ 1A, tiện ích phát triển đồng bộ, nhưng giá căn hộ tại đây vẫn thấp hơn so với nhiều quận nội đô khác.

Lợi thế này có thể thấy rõ tại dự án tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences, tọa lạc tại Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Là dự án có pháp lý vững chắc và đang xây dựng mạnh mẽ, dự án có mức giá chỉ từ 62 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn thị trường.

“Mức giá 60 triệu đồng/m2 gần như không còn trên thị trường căn hộ cao cấp. Dự án này trở thành lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng muốn mua căn hộ diện tích lớn tại Hà Nội cho cả mục đích ở và đầu tư lâu dài nhờ tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, dễ khai thác” – anh Huỳnh bày tỏ thêm.

Cùng với ưu thế về mức giá, một trong những yếu tố khiến Hanoi Melody Residences trở thành tâm điểm thu hút khách có nhu cầu mua nhà diện tích lớn chính là quy hoạch tiện ích đồng bộ chăm sóc trải nghiệm sống. Điều này “vừa khít” với xu hướng khách mua căn hộ rộng thường đặt chất lượng sống lên vị trí hàng đầu.

Tại Hanoi Melody Residences, mỗi căn hộ đều sở hữu hệ thống cửa sổ lớn, ban công rộng giúp không gian sống ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tăng khả năng đối lưu không khí, tạo cảm giác thoải mái và thư thái. Trong khi bộ sưu tập tiện ích nội khu như trường mầm non, bể bơi phong cách resort, 3 tầng hầm đỗ xe thông minh, khu thể thao đa năng, khối đế shophouse đa diện tích… sẽ đáp ứng mọi nhu cầu.

Sự cộng hưởng của giá trị sống vượt trội, pháp lý đảm bảo và chính sách hỗ trợ hấp dẫn, Hanoi Melody Residences đang là tâm điểm của thị trường căn hộ diện tích lớn tại Hà Nội. Trong bối cảnh giá nhà vẫn tiếp tục xu hướng tăng, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu một không gian sống chất lượng giữa lòng nội đô.

