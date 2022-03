Đồ ăn nóng phong vị 3 miền - 'Đặc sản' của Phòng chờ Thương gia Bamboo Airways

Các suất ăn nóng được phục vụ tại chuỗi Phòng chờ Thương gia của Bamboo Airways không đơn thuần chỉ là món ăn thường nhật, mà còn gói trọn trong đó nét ẩm thực mang phong vị đặc trưng của từng điểm đến trên dải đất hình chữ S xinh đẹp.

Giống như slogan ấn tượng “Hơn cả một chuyến bay”, trên suốt hành trình sải cánh của mình, Bamboo Airways không ngừng hoàn thiện trải nghiệm cho mỗi khách hàng lựa chọn đồng hành cùng hãng. Đến nay, đây là hãng hàng không tư nhân duy nhất được mệnh danh là “Vua phòng chờ Thương gia tại Việt Nam” với chuỗi 5 phòng chờ tại các sân bay trọng điểm, gồm: Nội Bài, Côn Đảo, Điện Biên, Phù Cát và Phú Quốc.

Với mong muốn mang tới cho khách hàng lựa chọn đồng hành những trải nghiệm xuất sắc, trọn vẹn, Bamboo Airways chú trọng và tinh chỉnh từng món ăn được phục vụ tại chuỗi Phòng chờ Thương gia của Hãng. Đội ngũ nhân sự chất lượng cao, giàu kinh nghiệm cộng hưởng với tiêu chuẩn phục vụ tương đương tại các nhà hàng 5 sao đã và đang níu chân du khách tại loạt Phòng chờ Thương gia Bamboo Airways. Trong đó, các món ăn nóng phục vụ tại bàn mang phong vị của mỗi miền đất chứa đựng sức hấp dẫn chẳng thể chối từ.

Ở Phòng chờ Thương gia First Lounge by Bamboo Airways Nội Bài, một bát phở tươi chứa đựng nét ẩm thực tinh tuý của Hà Nội được xem là món ăn có thể chinh phục bất cứ vị khách khó tính bậc nhất nào. Thịt bò mềm dịu, nước dùng thanh đạm và sợi phở vừa ăn giúp “dịu lòng” các thượng khách chờ bay của Bamboo Airways.

Không kém phần ấn tượng, đặc sản bún cá nàng Ban trong không gian quầy bar mô phỏng ruộng bậc thang và đèn trần thả nón lá của Phòng chờ Thương gia First Lounge by Bamboo Airways Điện Biên Phủ, gợi nhắc “cả một trời ẩm thực Tây Bắc”. Tên món ăn gắn với sắc hoa ban mơ màng của thành phố sử vàng cùng với phong vị đặc biệt sẽ khiến trải nghiệm Tây Bắc của du khách thêm trọn vẹn.

Về phương nam nắng ấm, đặc sản Bún quậy Kiến Xây tại Phòng chờ Thương gia First Lounge by Bamboo Airways Phú Quốc – món ăn đậm phong vị hải sản tươi ngon miền biển xanh và tượng trưng cho sự quây quần của người dân làng chài đảo ngọc, chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách. Đặc biệt, chủ quán Bún quậy Kiến Xây chính gốc Phú Quốc đã mang công thức “gia truyền” tới First Lounge by Bamboo Airways để các thượng khách của hãng được thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn nổi tiếng nơi Đảo ngọc.

Trong khi đó, vị ngọt đậm đà của đặc sản Bún riêu bà Hai Khiêm tại Phòng chờ Thương gia First Lounge by Bamboo Airways Côn Đảo hay vị nước dùng thơm nồng của món đặc sản bún sứa tại Phòng chờ Thương gia Bamboo Airways Phù Cát sẽ làm hài lòng thực khách.

Toàn bộ khâu chuẩn bị và phục vụ suất ăn của Bamboo Airways đảm bảo tuyệt đối các quy chuẩn và quy trình phòng chống dịch. Thực đơn phục vụ hành khách tại chuỗi phòng chờ Thương gia của hãng được chế biến bởi các đầu bếp danh tiếng, giàu kinh nghiệm về ẩm thực và đặc sản vùng miền. Danh sách món ăn được tinh tuyển từ hàng trăm món ăn đa dạng, theo từng mùa trong năm và phù hợp phong vị của từng địa phương, có cân nhắc dinh dưỡng dưới sự tư vấn của chuyên gia trong lĩnh vực và điều chỉnh theo khẩu vị của thực khách tại điểm đến.

Bamboo Airways cũng là hãng hàng không đầu tiên xây dựng Phòng chờ Thương gia tại các Cảng Hàng không đặc thù nhất trên cả nước như Côn Đảo, Điện Biên, Phù Cát và Phú Quốc và là hãng không duy nhất xây dựng liên tiếp 5 phòng chờ Thương gia chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm khai thác, dự kiến sẽ tiếp tục nâng lên con số 7 trong năm 2022.