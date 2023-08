DKSH Việt Nam được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ tư liên tiếp

DKSH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) bởi HR Asia bốn năm liên tiếp. Đây là thành tích thể hiện nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chất lượng và trao quyền cho nhân viên tại DKSH.

DKSH, nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu tại châu Á và toàn cầu, đã một lần nữa được vinh danh là Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á. Sự công nhận nhiều năm liền từ HR Asia là minh chứng cho thành công của DKSH trong việc nâng cao trải nghiệm nơi làm việc cho nhân viên. Giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á” của HR Asia vinh danh những doanh nghiệp có các phương pháp quản lý nhân sự tốt nhất thể hiện thông qua mức độ gắn kết của nhân viên và văn hoá doanh nghiệp xuất sắc trên khắp khu vực châu Á. Doanh nghiệp tham gia giải thưởng được đánh giá bởi các chuyên gia cùng với kết quả khảo sát về mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model - T.E.A.M) được phát triển bởi HR Asia. Là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, DKSH không ngừng thúc đẩy xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hoà nhập nhằm “Tạo Điều Kiện Cho Con Người Phát Triển” (Enable Our People to Flourish). Công ty mang đến những kinh nghiệm thực tiễn cùng với các chương trình đào tạo bài bản thông qua nền tảng nội bộ, Fantree Academy, được tích hợp nhiều các nội dung liên quan đến kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng cần thiết khác. Tại DKSH Việt Nam, thời gian tham gia đào tạo trung bình trong tháng của mỗi nhân viên là 17 giờ, và gần 99% nhân viên tham gia ít nhất một nội dung đào tạo trên Fantree Academy. Hơn nữa, DKSH cũng nhấn mạnh tính đa dạng, bình đẳng và hoà nhập trong các quy tắc cũng như chương trình đào tạo được áp dụng trong quản lý vận hành và tuyển dụng nhân sự. DKSH Việt Nam luôn khuyến khích và thúc đẩy lãnh đạo nữ, cụ thể, công ty có 56,4% nhân viên ở cấp quản lý là nữ giới. Đặc biệt, DKSH hiện sở hữu một lực lượng lao động đa dạng ở các thế hệ khác nhau đang cùng làm việc trong một môi trường. Nhằm củng cố văn hóa làm việc với mức độ gắn kết và hiệu suất cao, DKSH cũng thường xuyên triển khai các cuộc khảo sát thu thập thông tin từ nhân viên, giúp công ty lắng nghe phản hồi tốt hơn và cải thiện kịp thời. Đây là cam kết của DKSH trong việc đảm bảo một môi trường làm việc mà con người được đối xử với sự công bằng và tôn trọng, đồng thời xoá bỏ hành vi phân biệt hay quấy rối, từ đó tạo nên những chuẩn mực hợp tác lành mạnh. Bà Phạm Thị Thúy Vân, Giám đốc Nhân sự Quốc gia, DKSH Việt Nam, chia sẻ: “Tại DKSH, chúng tôi luôn lấy con người làm trọng tâm. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người mỗi ngày, công ty cam kết tạo điều kiện cho mọi nhân viên được phát triển trong môi trường làm việc tốt nhất. Đây chính là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của DKSH trên hành trình mang đến sự phát triển cho Việt Nam, Châu Á và toàn cầu.” P.V