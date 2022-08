DKSH Việt Nam được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất bởi Great Place To Work và HR Asia

Vừa qua, DKSH Việt Nam lần đầu tiên được chứng nhận “Nơi làm việc Tốt nhất” bởi Great Place T o Work và năm thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) bởi HR Asia. Đây là kết quả c ho những nỗ lực nâng cao trải nghiệm nơi làm việc của DKSH trong thời gian qua.

DKSH, nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu thế giới với Châu Á là trọng tâm, đã nhận được hai giải thưởng nhân sự uy tín là Chứng nhận “Nơi làm việc Tốt nhất” (Great Place To Work) và “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á” (HR Asia). Với mục tiêu mang đến môi trường làm việc lý tưởng dành cho nhân viên, những nỗ lực không ngừng của DKSH Việt Nam trong lĩnh vực nhân sự đã liên tục được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên toàn cầu như Great Place To Work và HR Asia. Năm thứ ba liên tiếp, DKSH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á” từ tạp chí uy tín trong lĩnh vực nhân sự, HR Asia. Công ty đã vượt qua cuộc khảo sát độc quyền về Mô Hình Đánh Giá Mức Độ Tương Tác Toàn Diện (TEAM) với những ưu tiên về yếu tố con ngươi và tập trung vào sự đa dạng, công bằng và hoà hợp trong môi trường làm việc của mình. Dựa trên thông tin từ phân tích chuyên sâu 360 độ liên quan đến tính tương tác, động lực và kỳ vọng của nhân viên cùng với các dữ liệu trong lĩnh vực nhân sự của ngành và thị trường, DKSH Việt Nam đã tiếp tục giữ vững vị trí của mình trong danh sách này. Hơn thế nữa, DKSH Việt Nam cũng được chứng nhận là “Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam” bởi tổ chức Great Place To Work, dựa trên ý kiến của nhân viên thông qua khảo sát Trust Index©, khảo sát đã được nghiên cứu giúp doanh nghiệp đánh giá văn hoá tổ chức, đo lường tính tương tác của nhân viên, và mang lại nhiều ích lợi khác cho doanh nghiệp và nhân sự. Những giải thưởng này thể hiện cam kết của DKSH với các giá trị và văn hóa mà công ty liên tục xây dựng trong suốt hơn 30 năm tại thị trường Việt Nam. Để đáp ứng với những thay đổi và yêu cầu mới trong nguồn nhân lực, DKSH đã và đang triển khai nhiều sáng kiến nhân sự khác nhau giúp nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần cho toàn bộ nhân viên, như thời gian làm việc linh hoạt, chế độ làm việc tại nhà, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Bà Phạm Thị Thúy Vân, Giám đốc Nhân sự Quốc gia, DKSH Việt Nam, cho biết: "Là một tổ chức lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng văn hóa tin tưởng và trao quyền tại nơi làm việc. Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên luôn là một phần trong văn hoá và giá trị cốt lõi của DKSH. Những sự công nhận này đã giúp chúng tôi củng cố sự gắn bó của nguồn nhân lực hiện có, đồng thời tiếp tục thu hút nhân tài cho công ty. Hơn nữa, đây còn là động lực để duy trì vị thế là nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam, Châu Á và toàn cầu của DKSH Việt Nam trên hành trình cùng nhau thực hiện hoá mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người và thúc đẩy văn hoá PeopleDNA.” P.V