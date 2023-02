Dịp Valentine, dịch vụ 'sắp lễ cầu duyên' tại ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội đắt hàng

Ngày lễ Tình nhân (Valentine) là cơ hội để các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm và sự quan tâm với đối phương. Bạn trẻ có thể thể hiện tình yêu của họ bằng cách gửi quà, hoa hoặc thư tình, hoặc dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Bạn Đỗ Thị Phương (sinh năm 1998, sống ở Hà Nội) cùng bạn là Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 2000, sống ở Hà Nội) đã đến chùa Hà lần thứ 2 để cầu tình duyên, bình an và may mắn. Phương cho biết, cô chưa có người yêu nhưng không quá đặt nặng áp lực đến chùa Hà phải cầu duyên. Bởi cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô gái trẻ quan niệm: "Cầu cho tâm bình an cũng là một trong những điều khiến mình hạnh phúc. Vì vậy, khi đến chùa Hà, mình chỉ cần nhất tâm, khởi phát tấm lòng thành, nguyên sơ không tạp niệm mới mong như ý".