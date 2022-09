Dịp lễ 2/9: Khách đến Phú Quốc tăng nhẹ, Cần Thơ 'bội thu'

TPO - Bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1 đến ngày 4/9), tổng lượng khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt trên 188.000 lượt khách, tăng nhẹ so với ngày thường. Trong khi đó, thành phố Cần Thơ đón khoảng 200.000 lượt khách đến tham quan với doanh thu gần 200 tỷ đồng.

Phú Quốc

Ngày 5/9, ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các hoạt động phục vụ du khách diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn.

Các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh có sự chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành hay tăng giá bất thường.

Theo thống kê, 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 188.801 lượt khách, tăng nhẹ so với ngày thường (có 7.294 lượt khách quốc tế); khách tham quan các khu, điểm du lịch trên 125.000 lượt. Khách lưu trú hơn 62.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt 65%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 178 tỷ đồng.

Riêng TP. Phú Quốc đón hơn 93.000 lượt khách (7.270 lượt khách quốc tế). Khách tham quan các khu, điểm du lịch gần 60.000 lượt người và lưu trú đạt 35.283 lượt.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang, năm nay, việc tổ chức các loại hình du lịch một số nơi chưa phong phú, các điểm vui chơi giải trí còn thiếu nên khách du lịch chỉ tập trung ở Phú Quốc và Hà Tiên là chủ yếu. Công suất phòng tại các vùng du lịch khác như: Rạch Giá, Kiên Lương, U Minh Thượng… còn thấp.

Ngoài ra, dịp lễ năm nay cận ngày học sinh tựu trường; khách nội địa vừa trải qua kỳ du lịch hè nên lượng khách tham quan du lịch tại Kiên Giang chưa có sự tăng đột biến, không xảy ra tình trạng khan hiếm phòng hoặc dịch vụ so với thời kỳ cao điểm của du lịch hè vừa qua.

Cần Thơ

Ngày 5/9, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, trong 4 ngày nghỉ dịp Lễ 2/9, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước đạt khoảng 200.000 lượt. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 71.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 199 tỷ đồng, công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 90%.

Theo ông Tuấn, trong các ngày Lễ, Phòng Quản lý Du lịch đã liên hệ, khảo sát, nắm thông tin, tình hình hoạt động, công tác phục vụ đón khách tham quan, du lịch của một số cơ sở, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tuyên truyền đến các doanh nghiệp về việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm và các qui định của pháp luật trong kinh doanh du lịch; đồng thời, công khai, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Bố trí lực nhân sự, đội ngũ phục vụ và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt trong dịp Lễ 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức các sự kiện thu hút khách tham quan: Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2022” vòng đua tại thành phố Cần Thơ, vào ngày 2/9, tại sân vận động Cần Thơ; Giải vô địch đua vỏ Composite quốc gia lần II năm 2022. Hội Sinh vật cảnh Cần Thơ đã tổ chức Hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng, nhằm chào mừng kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9, thu hút du khách tham quan, thưởng thức.