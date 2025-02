Đinh vít sắt dài 5cm trong dạ dày bé trai 15 tháng tuổi

TPO - Nghi ngờ cháu bé đã nuốt đinh vít sắt vào bụng, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện thăm khám và tiến hành thủ thuật nội soi gắp dị vật ra ngoài.

Ngày 6/2, Bệnh viện đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện ca nội soi gắp thành công dị vật là đinh vít sắt trong dạ dày một bé trai 15 tháng tuổi trú tại xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu).

Theo lời kể của gia đình, chiều 5/2, cháu bé cầm 2 đinh vít sắt chơi đùa. Ít phút sau, gia đình phát hiện trên tay cháu bé chỉ còn 1 đinh vít sắt. Nghi ngờ bé đã nuốt chiếc đinh vít sắt nên người thân lập tức đưa đến Bệnh viện đa khoa Minh An để thăm khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang, siêu âm và xác định đinh vít sắt đang nằm trong dạ dày của cháu bé nên tiến hành thủ thuật nội soi gắp dị vật. Sau 15 phút thực hiện, ekip nội soi đã gắp thành công chiếc đinh vít sắt ra ngoài an toàn.

“Quá trình gắp dị vật cho bệnh nhi khá khó khăn vì dị vật trơn, tròn kèm bã thức ăn trước đó nên rất khó gắp. Tuy nhiên, rất may mắn khi bệnh nhi được phát hiện và xử lý sớm. Nếu không xử lý, dị vật có thể xuống ruột gây nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, chảy máu… lúc đó chắc chắn phải phẫu thuật mở”, Bác sĩ Nguyễn Đình Lan - người trực tiếp thực hiện nội soi gắp dị vật nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ cần theo dõi sát sao và tránh không cho trẻ chơi với các vật sắc nhọn như đinh, vít, đồng xu…. Nếu phát hiện trẻ nuốt dị vật cần khẩn trương đưa đến cơ sở y tế uy tín, đầy đủ trang thiết bị để thăm khám và điều trị kịp thời.