Điều tra vụ kế toán giả chữ ký, chiếm đoạt tiền đền bù giải phóng mặt bằng

TPO - Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TPO - TIN NÓNG ngày 5/7: Không vào được khu phong tỏa, bảo vệ đập phá chốt; Tử hình kẻ rượu say rồi cà khịa, giết người; Hai nhóm hỗn chiến, 2 người bị đâm chết; Giáo viên cấp 3 tống tiền người yêu bằng clip 'nóng';...

TPO - Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1985, quê Ninh Thuận) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm tàng trữ lưu hành tiền giả. Từ vụ án này công an tiếp tục phát hiện dây mua bán ma túy.