Điều tra mở rộng vụ bà Nguyễn Phương Hằng

TP - Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra mở rộng đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM; Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam)- người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, từ tháng 3/2021 đến trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng tổng cộng 12 kênh mạng xã hội (Youtube, Facebook, Tiktok…) để livestream xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Quá trình bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng đã bị các đối tượng chống đối ở nước ngoài lợi dụng.

Bên cạnh đó, bà Hằng thường xuyên sử dụng các ngôn từ tục tĩu, phát ngôn gây bất bình dư luận. Trong các buổi livestream của mình, bà Hằng thường xuyên gọi tên nhiều nghệ sĩ và tố họ ăn chặn tiền từ thiện trong các buổi livestream thu hút lượng người xem kỷ lục.

Sau các buổi livestream, đơn tố cáo các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cũng được bà Hằng gửi đến cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TPHCM cũng kết luận không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội. Trong khi đó, những người bị xúc phạm cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Công an tỉnh Bình Dương.

Trong vòng hơn một năm qua, bà Hằng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng TPHCM, tỉnh Bình Dương mời lên làm việc, lập biên bản vì có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm, nhục mạ người khác. Cụ thể, vào tháng 4/2021, bà Hằng bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận.

Từ tháng 2/2022 đến nay, Công an TPHCM cũng đã 4 lần mời bà Hằng lên làm việc, nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng không những không chấp hành mà còn tiếp tục tỏ thái độ thách thức, chống đối. Đồng thời, bà Nguyễn Phương Hằng còn nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Theo nguồn tin của phóng viên, Công an TPHCM đang điều tra mở rộng, làm rõ những người tiếp tay, cung cấp tài liệu, đạo diễn, lên kịch bản cho bị can Nguyễn Phương Hằng trong những buổi livestream có nội dung xúc phạm, bôi nhọ người khác; làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi livestream này.

Luật sư Trần Minh Cường, Đoàn luật sư TPHCM cho rằng, đối với tội danh của bà Hằng, nếu bị can bị truy tố về khoản 2, điều 331 Bộ Luật hình sự thì có thể đối diện với khung hình phạt lên đến 7 năm tù.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Nguyễn Phương Hằng về tội “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” vừa qua liên quan trực tiếp đến đơn thư tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh ( tức ca sĩ Vy Oanh) đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó ca sĩ Vy Oanh có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube) để nhiều lần tổ chức livestream phát ngôn vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh.