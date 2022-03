Điều tra công ty bất động sản bán ‘chui’ loạt lô đất dự án Lideco Bãi Muối- Hạ Long

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh giao cơ quan Công an điều tra, làm rõ trước thông tin Công ty CP Xây dựng và BĐS Sealand Việt Nam bán hàng loạt ô đất chưa đủ điều kiện được bán tại dự án Khu đô thị Lideco Bãi Muối, TP Hạ Long.

Bán 'chui' loạt lô đất

Theo thông tin phản ánh, dự án Khu đô thị Liedeco Bãi Muối (TP Hạ Long) do Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) làm chủ đầu tư dù chưa đủ điều kiện mở bán, huy động vốn theo quy định nhưng thời gian qua, hàng loạt lô đất tại dự án này đã được Công ty CP Xây dựng và bất động sản Sealand Việt Nam (trụ sở ở Quảng Ninh) bán “chui” với khách hàng nhằm giữ chỗ.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh điều tra, làm rõ trước thông tin Công ty CP Xây dựng và BĐS Sealand Việt Nam bán hàng loạt ô đất chưa đủ điều kiện được bán tại dự án Khu đô thị Lideco Bãi Muối, TP Hạ Long.

Trước thông tin này, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) về việc Công ty CP Xây dựng và bất động sản Sealand Việt Nam bán hàng loạt lô đất tại dự án Khu đô thị Lideco khi chưa đủ điều kiện.

Được biết, ngày 28/1, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Ninh xác minh thông tin dự án Khu đô thị Lideco Bãi Muối đang được công khai chuyển nhượng khi chưa đủ điều kiện.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, dự án Khu đô thị Lideco Bãi Muối chưa được thông báo đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh bất động sản theo quy định. Sở này chưa nhận được hồ sơ dự án của nhà đầu tư trình để ban hành thông báo đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh bất động sản theo quy định.

Theo tìm hiểu, dự án Khu đô thị Lideco Bãi Muối do Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) làm chủ đầu tư nằm trên địa bàn các phường: Cao Thắng, Hà Lầm và Hà Khánh (TP Hạ Long) với tổng diện tích 43,67 ha. Tổng mức đầu tư dự án (chưa bao gồm tiền sử dụng đất) là hơn 1.247 tỷ đồng. Dự án đã được giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 1 (qua địa bàn các phường: Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh) cho chủ đầu tư, với diện tích 23 ha.

Về tiến độ, dự án Khu đô thị Lideco Bãi Muối gồm khu vực A và B. Trong đó khu A thuộc các phường Cao Thắng, Hà Lầm (TP Hạ Long) đã cơ bản hoàn thiện; khu B thuộc phường Hà Khánh (TP Hạ Long) vẫn đang trong quá trình thi công và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Tự ý chuyển nhượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Không chỉ tại dự án Khu đô thị Lideco Bãi Muối, thời gian qua tại nhiều dự án nhà ở, khu đô thị cũng xảy ra tình trạng các sàn môi giới, doanh nghiệp bất động sản tự ý chuyển nhượng, bán các lô đất cho khách hàng khi không được phép.

Theo đó, cuối năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đối với Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển TVT Land về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Khách hàng mua các lô đất trong dự án New City (Hưng Yên) căng băng rôn đòi tiền Công ty CP đầu tư và phát triển TVT Land.

Hai bị can gồm: Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1993, chung cư Lake thuộc Khu đô thị Ecopark (Văn Giang) - Chủ tịch HĐQT Công ty VTV Land (có trụ sở tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Bị can còn lại là Đỗ Đức Hội (sinh năm 1995, trú tại thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh), Tổng Giám đốc Công ty VTV Land.

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, mặc dù Công ty CP Bất động sản và Thương mại Thăng Long không ký kết hợp đồng chuyển nhượng các lô đất tại Khu đô thị New City thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho Công ty TVT Land nhưng Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội vẫn làm thủ tục chuyển nhượng nhiều lô đất tại địa điểm trên cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo phản ánh của nhiều người dân, Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội đã ký hơn 400 văn bản cam kết, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với hàng trăm khách hàng về các lô đất trong dự án New City, thu hơn 200 tỷ đồng.

Đồng thời, hai đối tượng cam kết với khách hàng rằng nếu đầu tư (50% giá trị chuyển nhượng mỗi lô đất) thì sau từ 2 đến 3 tháng khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 10% đến 20%. Khi khách hàng lấy đất thì sẽ phải trả nốt 50% giá trị chuyển nhượng.

Cũng theo tố cáo của người dân, các đối tượng đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng và sử dụng tiền của khách sau chi trả cho những khách hàng trước đến hạn thanh toán tiền gốc và lợi nhuận như cam kết.