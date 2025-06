Điều tồi tệ xảy ra khi tiếp viên để sót một viên đá trên máy bay

TPO - Một hành khách đã khởi kiện hãng hàng không Southwest Airlines, yêu cầu bồi thường 200.000 USD (khoảng hơn 5,2 tỷ đồng) sau khi bị trượt ngã do viên đá lạnh rơi trên sàn trong chuyến bay từ New York đến St. Louis. Vụ việc được cho là xảy ra do sự bất cẩn của tiếp viên hàng không và hiện đang thu hút sự chú ý về trách nhiệm an toàn bay của các hãng hàng không nội địa Mỹ.

Theo đơn kiện nộp tại tòa án quận Missouri, Mỹ, ông Donnell Sims - hành khách trên chuyến bay số hiệu WN4379 của Hãng Southwest Airlines ngày 20/5 - cho biết, ông bị chấn thương nghiêm trọng ở cổ và lưng sau khi trượt ngã trên lối đi do đá lạnh rơi vãi. Nguyên nhân được xác định là từ một tiếp viên làm đổ ly nước có chứa đá trong lúc thu gom rác vào cuối chuyến bay. Ông Sims cáo buộc tiếp viên không thực hiện việc dọn dẹp đá lạnh hoặc cảnh báo hành khách về mối nguy hiểm, mà tiếp tục công việc như bình thường. Khi đứng dậy đi vệ sinh, ông Sims đã trượt phải viên đá còn sót lại, ngã mạnh xuống sàn và phải nhờ đến sự trợ giúp y tế ngay khi máy bay hạ cánh. Mặc dù đã được phi hành đoàn sơ cứu và chuyển giao cho đội y tế cấp cứu (EMS), ông Sims cho biết cơn đau vẫn kéo dài, buộc ông phải đến bệnh viện để điều trị. Trong đơn kiện, ông yêu cầu bồi thường 200.000 USD (khoảng hơn 5,2 tỷ đồng), tương ứng với hai hành vi bị cáo buộc là "thiếu trách nhiệm" của hãng hàng không, mỗi hành vi 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Không giống như các chuyến bay quốc tế vốn được điều chỉnh bởi Công ước Montreal quy định trách nhiệm rõ ràng của các hãng bay đối với thương tích của hành khách, những vụ việc xảy ra trên các chuyến bay nội địa như trường hợp của ông Sims sẽ được xét xử theo luật trách nhiệm dân sự của bang. Luật sư đại diện của ông Sims lập luận rằng Hãng hàng không Southwest Airlines phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi của nhân viên và việc không xử lý kịp thời một mối nguy rõ ràng. Nếu hãng thực hiện đúng quy trình dọn dẹp, sự cố đã có thể không xảy ra. Trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ còn nhiều bất cập và thiếu sự hỗ trợ công, các vụ kiện như thế này thường được xem là một trong những cách duy nhất để người bị hại đòi lại quyền lợi. Theo giới chuyên gia pháp lý, nhiều hãng hàng không thường chọn giải pháp hòa giải để tránh những phiên tòa kéo dài và ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Tuy nhiên, các khoản bồi thường này thường được giữ kín, khiến công chúng khó tiếp cận thông tin cụ thể. Vụ kiện lần này không chỉ nêu bật trách nhiệm của hãng bay về an toàn hành khách, mà còn đặt ra câu hỏi về quy trình huấn luyện phi hành đoàn trong việc xử lý các mối nguy nhỏ nhưng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Các thủ tục pháp lý hiện đang được tiến hành và dự kiến sẽ làm rõ thêm về các tiêu chuẩn an toàn nội bộ của hãng hàng không Southwest Airlines cũng như cách hãng phản ứng trước các sự cố tương tự. Hồng Nhung Theo Aviation A2Z