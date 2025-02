Điều thí sinh quan tâm nhất

TP - Trong chuỗi chương trình tuyển sinh được tổ chức tại nhiều trường đại học, học viện danh tiếng, đông đảo nữ sinh viên quan tâm tới tiêu chí Hoa hậu Việt Nam 2024. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn giữ nguyên quan điểm nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, tôn vinh nhan sắc tự nhiên. Nhưng khác với những mùa thi trước, Hoa hậu Việt Nam 2024 đưa ra 4 tiêu chí rõ ràng: Sắc đẹp - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Ngày càng chuyên nghiệp

Tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính là cuộc thi Hoa hậu hội báo Tiền Phong. Nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong đã nhiều lần chia sẻ lý do báo Tiền Phong mở ra cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất. Ngày ấy, chưa từng có kinh nghiệm tổ chức cuộc thi nhan sắc nên ông và các cộng sự phải mày mò, học tập bằng cách mượn từ Fafilm Việt Nam một cuốn video về cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm đó và cùng ngồi xem.

Những mùa thi nhan sắc đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức cũng giống như quá trình tìm đường. Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1990 Nguyễn Diệu Hoa chia sẻ: “Những cuộc thi đầu tiên không đặt ra tiêu chí rõ ràng. Nhưng khi chấm chọn, Ban giám khảo cũng dựa trên những tiêu chí về gương mặt, hình thể, văn hóa, ứng xử… để cho điểm”.

Hoa hậu Việt Nam 2024 dành cho nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có đủ các điều kiện: có đạo đức tốt, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa lập gia đình (được hiểu là: chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng”; chưa sinh con; trình độ văn hóa: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; chiều cao 1m63 trở lên.

Gần 40 năm kể từ ngày Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu hội báo Tiền Phong đến nay, cuộc thi nhan sắc do báo Tiền Phong khởi xướng đã đi qua chặng đường dài để hoàn thiện và phát triển. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay mở rộng về tầm vóc, quy mô và ngày càng chuyên nghiệp. Một trong những yếu tố khẳng định sự chuyên nghiệp của cuộc thi nhan sắc là đưa ra tiêu chí rõ ràng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm điểm của ban giám khảo. Người giành chiến thắng cũng không phải đối mặt với những câu hỏi hay sự nghi ngại nào từ phía truyền thông và khán giả.

Sắc đẹp vẫn là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn người xứng đáng đội vương miện, nhưng chưa đủ. Người đăng quang còn cần những nền tảng: Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến để gánh vác sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh mới.

Trách nhiệm với cộng đồng

Cũng như những năm trước, người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 sẽ tiếp tục tham gia những đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới, để nâng cao hơn nữa vị thế nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới. Năm 2024, với chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp của chuyên trang quốc tế All for the crowns, từ vị trí 41 lên vị trí 33.

Theo dõi hành trình của Huỳnh Thị Thanh Thủy tại một trong 6 đấu trường sắc đẹp uy tín nhất hành tinh, khán giả không chỉ trầm trồ trước nhan sắc của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2022 mà còn khâm phục cô ở bản lĩnh, trí tuệ và nền tảng văn hóa. Câu trả lời ứng xử bằng tiếng Anh về sự chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống giáo dục toàn cầu do đại dịch Covid-19 đưa đến là điểm cộng giúp cô giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa tâm đắc với 4 tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Chị nói: “Với thời đại ngày nay, trẻ tuổi vẫn có thể cống hiến. Họ có thể tham gia những hoạt động thiện nguyện phù hợp với lứa tuổi…”.

Nhưng Hoa hậu Việt Nam không chỉ có nhiệm vụ góp phần giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới. Người chiến thắng trong cuộc thi này còn gánh vác trên vai trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Họ cần có phẩm chất cống hiến. Những dự án thiện nguyện của người đẹp trước và sau khi đăng quang hoa hậu luôn được dư luận đánh giá cao. Tích cực cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp cũng giúp người đẹp hoàn thiện bản thân.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ: “Tôi trưởng thành nhờ những chuyến đi thiện nguyện”. Cô thấy mình có tuổi 20 đẹp nhất khi tham gia những dự án, những chuyến đi thiện nguyện. Nổi bật trong những dự án thiện nguyện của Đỗ Mỹ Linh chính là cõng điện lên bản tại thôn Cu Vai, xã Hà Hồi, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đỗ Mỹ Linh thực hiện dự án này trong điều kiện thời tiết xấu, liên tục xảy ra lũ lụt, sạt lở, sập cầu. Cõng điện lên bản đã giúp Đỗ Mỹ Linh thắng giải Hoa hậu Nhân ái ở Miss World 2017 - Hoa hậu Thế giới 2017.

Những người kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh tiếp tục nhân lên những việc làm ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cũng từng xông pha cứu trợ bà con trong vùng dịch, lặn lội đem quà tặng tới tận tay bà con ở vùng chịu thiệt hại do bão lũ. Gần đây nhất, Huỳnh Thị Thanh Thủy bên cạnh những hoạt động thiện nguyện đã dồn tâm huyết với dự án đưa nước sạch đến với bà con ở Bến Tre. Các hoa hậu Việt Nam qua nhiều thời kỳ đã truyền cảm hứng cho những người trẻ đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp nối truyền thống và lan tỏa bốn giá trị cốt lõi của cuộc thi.