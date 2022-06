Điều khiển xe máy thế nào khi gặp đường ngập sâu?

TPO - Vào những ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu, gây nguy hại cho phương tiện, mất an toàn giao thông. Do đó, người điều khiển xe máy cần lưu ý những điều dưới đây để có thể "đi đến nơi, về đến chốn".

Những lưu ý khi đi xe máy qua đường ngập sâu

Ở xe ga, người điều khiển nên vặn ga chậm rãi, tuyệt đối không được giảm ga trong suốt quá trình di chuyển vì có thể khiến chết máy ngay lập tức. Khi sử dụng một số xe lắp ống pô thấp thì cần quan sát kỹ mực nước, nếu quá cao thì chấp nhận không tiếp tục di chuyển nữa. Việc để nước tràn vào pô xe có thể sẽ mất hàng triệu đồng sửa chữa.

Đối với xe số, người lái nên chuyển về số thấp (1 hoặc 2) để di chuyển. Cần phải giữ đều tay ga và chạy từ từ qua khu vực bị ngập. Không thốc ga, phanh gấp vì sẽ khiến xe dễ tắt máy hơn. Đặc biệt, cần kiểm soát cẩn thận tay lái vì khi ngập sâu, việc điều chỉnh vô lăng sẽ bị nặng hơn bởi lực cản của nước.

Khi sử dụng xe máy, xe đạp điện, nếu thấy mực nước cao hơn vị trí đặt ắc quy thì không nên di chuyển qua. Vì khi ắc quy và pin bị ẩm thì khó sửa chữa, cần phải thay mới ngay. Tuy nhiên, ở một số xe máy điện sử dụng pin công nghệ hiện đại, chúng có thể chịu được mức ngập một mét liên tục suốt 30 phút. Đây cũng là một lựa chọn đáng chú ý để khắc phục việc lái xe trong mùa mưa.

Cách khắc phục nếu xe chết máy

Xe số: nếu bị chết máy, cần phải dắt xe ra khỏi khu vực ngập ngay lập tức rồi tháo bộ phận bugi (nằm ở vị trí gầm xe, giữa 2 yếm trước) và lau khô. Tiếp đến, dốc ngược đầu xe cho nước ra hết khỏi ống xả. Người điều khiển cần khóa xăng (bên dưới bình xăng xe hoặc nằm ngay sát với bộ chế hòa khí có hình dạng lưỡi gạt xoay) và xả toàn bộ xăng cũ còn đọng lại trong bộ chế hòa khí, sau đó mở xăng và khởi động máy. Ở bước khởi động, nên để số 0 rồi rồ ga mạnh, việc này giúp phóng sạch nước còn đọng trong ống pô ra ngoài.

Xe ga: không nên tiếp tục đề máy vì nước sẽ càng tràn sâu vào động cơ. Khi gặp trường hợp này, người lái cũng cần tháo bugi, lau chùi thật khô rồi lắp lại. Tiếp đến, xả toàn bộ dầu trong khoang máy, vệ sinh khoang máy rồi thay dầu mới để đảm bảo không còn lẫn nước trong dầu nhớt.

Tuy nhiên, sau khi đi qua đường ngập sâu, chủ xe máy nên đưa "xế cưng" tới các cửa hàng sửa chữa để đội ngũ kỹ thuật kiểm tra kỹ càng, giúp bảo vệ tuổi thọ và hiệu quả vận hành của phương tiện.

Dắt xe không phải là biện pháp an toàn nhất

Nhiều người nghĩ rằng dắt xe qua đoạn đường ngập thì sẽ an toàn hơn lái xe. Tuy nhiên, khi thực hiện điều đó, hệ thống điện có thể bị ngâm trong nước lâu khiến xe máy có thể gặp sự cố bất chợt về sau. Đặc biệt, nếu nước tràn vào cổ hút gió, lan tới động cơ thì lúc khởi động sẽ gặp hiện tượng thủy kích, động cơ bị hỏng nặng. Vậy nên, khi mưa to, nếu không có việc gì quá khẩn cấp, tốt nhất hãy tìm một chỗ trú an toàn, đợi tình hình ổn hơn rồi tiếp tục di chuyển.