Điều gì hấp dẫn hàng nghìn khách hàng mở thẻ CIMB tại Sóng Festival?

Hàng nghìn lượt trải nghiệm và mở thẻ mới

Xuyên suốt 2 ngày 16 - 17/4, tại sân vận động Bách Khoa, Hà Nội, ngân hàng CIMB đã cùng gần 20 ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu phô diễn những công nghệ, sản phẩm thẻ, thanh toán ưu việt, hiện đại.

Gần 17h ngày 17/4, tới những phút cuối của Sóng Festival, ngay cả khi Ban tổ chức thông báo sự kiện sắp kết thúc, thì gian hàng của ngân hàng CIMB vẫn còn hàng dài bạn trẻ xếp hàng chờ trải nghiệm. Ước tính, trong 2 ngày diễn ra sự kiện, đã có hàng nghìn lượt trải nghiệm tại gian hàng CIMB và mở thẻ thành công.

Trải nghiệm công nghệ và vòng quay may mắn

Mở thẻ CIMB tại Sóng Festival, ngoài việc được tận tình hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng số OCTO hiện đại, người tham dự còn có cơ hội quay vòng quay may mắn. Giải thưởng là thú bông OCTO đáng yêu, voucher Starbucks 100.000 đồng, hoặc voucher GrabFood 100.000 đồng. Phần quà may mắn từ CIMB khích lệ các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm, đăng ký sử dụng thẻ.

Ngân hàng CIMB luôn nỗ lực số hóa trải nghiệm khách hàng với khẩu hiệu ngân hàng số không biên giới 24/7, cung cấp cho khách hàng sự thuận tiện, nhanh chóng bằng việc mở thẻ online miễn phí đối với cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bằng công nghệ video eKYC (định danh khách hàng qua video).

Tận hưởng thêm nhiều ưu đãi bất tận

Với thẻ ghi nợ CIMB Visa Debit, khách hàng được miễn đến năm (05) loại phí bao gồm: phí chuyển tiền 24/7; phí rút ATM khác ngân hàng; phí phát hành thẻ; phí dịch vụ thông báo số dư qua SMS; và không yêu cầu số dư tối thiểu. Khách hàng cũng có thể thoải mái mua sắm và thanh toán với thẻ CIMB cùng các ưu đãi hấp dẫn tại các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada và nhiều khuyến mãi mua sắm, ăn uống và du lịch khác.

Đặc biệt, khi đăng ký mở thẻ tín dụng CIMB Revi qua ứng dụng OCTO, khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi hoàn tiền lên đến 900.000 đồng từ nay cho đến hết ngày 30/6/2022. Thêm vào đó, chủ thẻ còn được nhận ưu đãi hoàn tiền 1% không giới hạn cho phần tổng giá trị các giao dịch thanh toán chi tiêu tăng thêm từ 1 triệu VNĐ trở lên mỗi tháng.

Là năm thứ 2 đồng hành cùng Sóng Festival – Ngày Thẻ Việt Nam tạo nên “bữa tiệc” thanh toán số lớn nhất dành cho giới trẻ, kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ ngân hàng của các bạn trẻ đã có sự thay đổi, tiến bộ rõ rệt. Sự thành công của chương trình, trải nghiệm tuyệt vời CIMB mang tới Sóng Festival ghi dấu ấn với hàng chục nghìn bạn trẻ có mặt tại sự kiện. Khép lại Sóng Festival, các bạn trẻ được mở ra một “bầu trời” trải nghiệm, kiến thức thanh toán bổ ích, và luôn có sự đồng hành từ ngân hàng CIMB.

Người trẻ cũng là nhóm khách hàng mục tiêu của CIMB, thúc đẩy ngân hàng này gia nhập cuộc đua công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số.

Gần nhất, CIMB tiếp tục được vinh danh là Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Digital Bank of Vietnam 2021), do RBI Asia Trailblazers trao tặng. CIMB vượt qua các đối thủ tranh giải nhờ nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến công nghệ, kết nối đối tác và phát triển sản phẩm. Tất cả đều hướng đến việc tăng cường trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu khách hàng, khiến những tác vụ ngân hàng truyền thống trở nên thân thiện, tạo nên phong cách sống mới.