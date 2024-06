Điều động, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ chủ chốt ở 8 tỉnh, thành

TPO - TPHCM, TP. Cần Thơ và các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, An Giang, Bạc Liêu vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 3/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã chủ trì Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Tăng Hữu Phong sinh năm 1972, quê quán Bình Định. Ông có trình độ Thạc sĩ Sử học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, ông Tăng Hữu Phong từng trải qua các chức vụ, gồm: Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Phó Tổng Biên tập rồi Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM…

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định về công tác cán bộ tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Theo báo Tây Ninh, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến trao quyết định của UBND tỉnh điều động ông Hà Minh Dảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng, đến nhận công tác tại Sở KH&CN, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN; thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 3.6.

Chiều 3/6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ điều động, bổ nhiệm bà Võ Kim Thoa, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng bà Võ Kim Thoa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới, bà Thoa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sớm bắt nhịp với công việc, phấn đấu cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Công an An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác cán bộ.

Theo báo An Giang, tại buổi lễ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thế Hải cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và Đảng bộ Công an An Giang đã tín nhiệm giao nhiệm vụ mới và xem đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm của cá nhân. Qua đó, xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng phát huy những việc làm được trong thời gian qua, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị của địa phương.

Ngày 3/6, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định Đại tá Phan Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định của Thường trực Tỉnh ủy về việc cho ông Vũ Thanh Tùng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Mỹ được nghỉ hưu từ ngày 1/8/2024 và ông Phạm Anh Dũng, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được nghỉ hưu từ ngày 1/9/2024.

Ngày 3/6, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trì Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Anh - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Bình Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đồng thời công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp Bình Dương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Mai Thị Đạt - Trưởng phòng Lãnh sự - Thanh tra và bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế (cùng thuộc Sở Ngoại vụ Bình Dương), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Dương.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hoàng, Trưởng Phòng Công chức, viên chức và Tổ chức bộ máy-Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Phước.

Chiều 3/6, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Bạc Liêu, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh luân chuyển, bổ nhiệm ông Ngô Hồng Thuận - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở KH-CN; thời gian bổ nhiệm là 5 năm.