Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở TPHCM và 2 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 12 đến 16/5), TPHCM và các tỉnh Hà Giang, Đắk Lắk đã triển khai các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Giang đã thông báo quyết định về việc tiếp nhận cán bộ đối với ông Lục Thế Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang (Hà Giang), để giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Nguyễn Đức Thuận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lục Thế Hưng. Ông khẳng định, đây là sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng Công an tỉnh Hà Giang nói chung, cũng như đối với cá nhân Đại tá Lục Thế Hưng.

Cũng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương đối với ông Mai Mạnh Toàn.

Theo đó, ông Mai Mạnh Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 16/5/2025.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chúc mừng ông Mai Mạnh Toàn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Chiều 13/5, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông công chánh làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Quang Lâm cũng được giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho đến khi Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng có quyết định điều động và bổ nhiệm 10 phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Theo đó, bổ nhiệm ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Bổ nhiệm ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Bổ nhiệm ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động và bổ nhiệm ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Trước đó vào ngày 12/5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã trao quyết định nhân sự lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sau sắp xếp bộ máy.

Theo báo Sài Gòn Giải phóng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đối với ông Nguyễn Toàn Thắng. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/5/2025.

Tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm 6 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM gồm các ông: Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hữu Hoài Phú, Huỳnh Văn Thanh, Dương Đức Trọng, Võ Trung Trực. Các Phó Giám đốc Sở có thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/5/2025.