Diễn viên 'Vincenzo' đột ngột qua đời ở tuổi 36

TPO - Nam diễn viên Na Chul đột ngột qua đời ngày 21/1. Hiện tại, nguyên nhân anh qua đời chưa được công bố cụ thể.

Trang Allkpop thông tin Na Chul qua đời do các vấn đề về sức khỏe. Một số trang thông tin khác cho biết nam diễn viên được đưa đến bệnh viện trước khi qua đời vì sức khỏe đột ngột xấu đi. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể chưa được công bố.

Theo News đưa tin tang lễ của nam diễn viên được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Soonchunyang ở Hanman-dong, Seoul, Hàn Quốc. Lễ an táng của anh diễn ra vào lúc 8h30 ngày 23/1.

Na Chul sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2010 với tư cách là diễn viên nhạc kịch. Na Chul gây ấn tượng với một số vai diễn trong các dự án như Happiness, I miss you, Vincenzo, Weak Hero Class 1, Hospital Playlist 2...

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam được thưởng cao

Gặp NSƯT Xuân Bắc vào ngày giáp Tết, anh vẫn bận bịu với công việc của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngày 16/1, các nghệ sĩ Nhà hát mới tổ chức lễ tổng kết năm 2022, bàn phương hướng nhiệm vụ cho năm 2023.

Khi hỏi mức thưởng Tết cho nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Xuân Bắc tiết lộ năm nay "mức thưởng cao nhất từ khi tôi về Nhà hát". Năm 2022 đánh dấu mốc 70 năm của Nhà hát "anh cả đỏ", vì thế sau khi sân khấu được hoạt động trở lại từ tháng 3/2022, Nhà hát Kịch Việt Nam tất bật với các kế hoạch lưu diễn, tri ân khán giả.

NSƯT Lê Thiện đóng phim quốc tế

Bộ phim “A Tourist’s Guide To Love” vừa công bố những hình ảnh đầu tiên. Đây là dự án phim quốc tế đầu tiên được quay tại Việt Nam kể từ sau đại dịch với sự tham gia của dàn diễn viên quốc tế nổi tiếng, trong đó phía Việt Nam có sự góp mặt của “Bà mẹ quốc dân” - NSƯT Lê Thiện.

A Tourist's Guide To Love do nhà sản xuất kiêm diễn viên Rachael Leigh Cook thực hiện. Cô cũng là người thủ vai nữ chính trong phim. Đóng cặp với Rachael Leigh Cook là nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly. Nội dung bộ phim "A Tourist's Guide to Love" kể về câu chuyện tình của nữ chuyên viên ngành du lịch (Rachael Leigh Cook thủ vai).

Hoa hậu Hòa bình Philippines công khai bạn gái đồng tính

Hôm 19/1, trên trang cá nhân Hoa hậu Hòa bình Philippines 2019 - Samantha Lo đăng tải đoạn video trong đó cô đang khiêu vũ cùng một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ con. Cả hai có những cử chỉ tình tứ và không ngại hôn nhau trước ống kính.

Người đẹp viết: "Tôi biết nhiều người sẽ thắc mắc sau khi xem đoạn video này. Tôi xin trả lời rằng vâng tôi đang là kẻ si tình".

Dưới bài viết, nhiều bạn bè thân thiết cũng như khán giả để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của Samantha Lo và bạn gái. Nhiều người không tỏ ra bất ngờ vì trước đó Samantha Lo thường đăng tải hình ảnh thân thiết với bạn gái trên trang cá nhân.

Cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi bỏ rơi người tình kém 30 tuổi

Ngày 20/1, Sina đưa tin tỷ phú Trần Kim Phi bị bắt gặp hẹn hò nhiều phụ nữ tới tận nửa đêm. Cha nuôi Lưu Diệc Phi lưu luyến bên các bóng hồng và không e ngại bày tỏ tình cảm nơi công cộng. Ông còn vung tiền tặng quà cho các cô gái xung quanh.

Hành động của Trần Kim Phi khiến truyền thông tin rằng cuộc hôn nhân của tỷ phú Trung Quốc và nữ diễn viên Dương Thái Ngọc đã kết thúc. Thực tế, họ có nhiều tháng không xuất hiện bên cạnh nhau. Tháng 4/2022, tỷ phú họ Trần đã có những cuộc vui xuyên đêm mà không có Dương Thái Ngọc ở bên.