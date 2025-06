Diễn viên Tạ Am phim 'Cảnh sát hình sự' qua đời

TPO - Diễn viên Tạ Am (tên thật là Tạ Thời Am) qua đời lúc 22h16 tối 3/6. Lễ viếng của ông được tổ chức sáng 7/6. Ông đóng nhiều vai phụ trong "Cảnh sát hình sự", "Đằng sau tội ác", "Blog nàng dâu"... Bộ phim dài nhất ông tham gia là "Cầu vồng tình yêu".

Theo thông tin từ gia đình, diễn viên Tạ Am (tên thật là Tạ Thời Am) qua đời lúc 22h16 tối 3/6. Lễ viếng của ông diễn ra lúc 9h30 sáng 7/6 tại Nhà tang lễ thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức lúc 10h30 cùng ngày. Ông an nghỉ tại quê nhà Phủ Lý (Hà Nam).

Diễn viên Tạ Am sinh năm 1945 ở Hà Nam. Gia đình ông có thời điểm sinh sống tại phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ông đóng nhiều vai phụ trong Cảnh sát hình sự: Cổ cồn trắng, Tuyết đen, Cô gái đến từ Bangkok, Đằng sau tội ác, Blog nàng dâu. Bộ phim dài nhất ông tham gia là Cầu vồng tình yêu - vai Lý Hào. Nhân vật của diễn viên Tạ Am tuy không thuộc tuyến chính nhưng khiến nhiều khán giả không thể nào quên. Ông đóng vai gã trọc phú, giàu lên từ nghề buôn đồng nát.

Sau khi đổi đời, gia đình ông Lý Hào muốn che giấu quá khứ nghèo hèn, xây dựng vỏ bọc gia giáo, giàu có từ nhiều đời. Nhân vật của nghệ sĩ Tạ Am có phần hài hước, tính cách trăng hoa, rất sợ vợ.

Diễn xuất của nghệ sĩ Tạ Am ăn ý với NSND Hương Dung - vai bà vợ đanh đá, chua ngoa. Trong phim, diễn viên Hồng Đăng và Salim đóng vai hai con của ông Lý Hào. Cầu vồng tình yêu tạo nên cơn sốt trên màn ảnh thời bấy giờ nhờ dàn diễn viên thực lực.

Sau Cầu vồng tình yêu, nghệ sĩ Tạ Am gần như vắng bóng khỏi các bộ phim truyền hình. Ông mắc tai biến khiến việc đi lại, giao tiếp khó khăn. Vợ của ông là nghệ sĩ từng thuộc biên chế Đoàn kịch Hà Nội rồi Đoàn kịch Đường sắt, từng cùng chồng mở quán cơm, buôn bán nhỏ lẻ để có thêm thu nhập.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, diễn viên Tạ Am nói bao nhiều năm lăn lộn với nghề, dù không danh hiệu, không lương hưu, có lúc không như ý nhưng ông không hối hận, không tiếc nuối.

Nam nghệ sĩ hài lòng với phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật là được công chúng biết đến và yêu quý.