Diễn viên Ngọc Huyền: 'Vân Vân (Thương ngày nắng về) là vai diễn vừa vặn với tôi'

TPO - Ngọc Huyền tự nhận mình may mắn khi ngoại hình, tính cách và cuộc sống của cô có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Vân Vân trong Thương ngày nắng về. Nữ diễn viên sinh năm 1999 khẳng định mình có vai diễn dài hơi đầu tay thành công là nhờ may mắn, nỗ lực của bản thân và sự đón nhận của khán giả.

"Vân Vân là vai diễn vừa vặn với Ngọc Huyền"

Vân Vân trong 'Thương ngày nắng về' có thể coi là vai diễn truyền hình đầu tiên của bạn. Là gương mặt mới nhưng lại được giao một vai diễn khá dài hơi và quan trọng trong phim, bạn nghĩ sao?

Vân Vân là vai diễn truyền hình đầu tiên của Ngọc Huyền, lại là một vai chính quan trọng trong phim Thương ngày nắng về nên tôi có rất nhiều cảm xúc đan xen khi nhận vai. Có vui, có buồn, có áp lực, có hy vọng.

Tôi nghĩ mình đến với vai diễn này vì cái "duyên". Thật tình cờ khi nhân vật Vân Vân được khắc họa là một sinh viên đại học có tính cách nhí nhảnh, đáng yêu, có sở trường hội họa... Vân Vân có những rung động đầu đời với bạn trai...

Ngoài đời, Ngọc Huyền có ngoại hình, tính cách tương đồng, cũng đang có một cuộc sống như nhân vật. Tôi nghĩ đó là lợi thế của mình. Cái "duyên" với vai Vân Vân còn nằm ở sự may mắn khi Huyền đã thể hiện hết khả năng của bản thân và được đạo diễn Bùi Tiến Huy tin tưởng giao vai diễn ngay sau vòng casting. May mắn là vai Vân Vân "vừa vặn" với tôi.

Tôi nghĩ, đến thời điểm này, Vân Vân đang được khán giả đón nhận vì sự duyên dáng, đáng yêu của nhân vật. Sự ủng hộ của khán giả là động lực để tôi thể hiện và hoàn thiện vai diễn tốt hơn.

Đóng chung với nhiều diễn viên nổi tiếng, giàu kinh nghiệm có làm bạn bị ngợp?

Được đóng phim cùng các cô chú, anh chị diễn viên nổi tiếng khác trong Thương ngày nắng về, đương nhiên tôi có nhiều áp lực, bị "ngợp" tuy nhiên đó cũng là động lực và cơ hội để Huyền cố gắng, phát triển hơn.

Ngọc Huyền học hỏi được rất nhiều điều từ các cô chú, anh chị diễn viên. Trước hết là kỹ năng diễn xuất, sau đó là cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc với nghề. Trong quá trình làm phim, Huyền học được cách nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng, chăm chút nhân vật từ ngoại hình đến từng lời thoại để không bị động trong chính vai diễn của mình.

Không những được giao vai chính, Ngọc Huyền còn đóng cặp tới hai diễn viên nam là Quang Trọng và Doãn Quốc Đam. Với những cảnh tán tỉnh hay hẹn hò, bạn có ngại không?

Với vai Vân Vân, tôi không khỏi bỡ ngỡ, hồi hộp và nhờ vai diễn này mà Huyền có rất nhiều "lần đầu tiên". Trong đó có các cảnh tán tỉnh, hẹn hò.

Trước những cảnh quay này, tôi đã đọc và nghiên cứu kỹ kịch bản, trao đổi với anh Quang Trọng, anh Doãn Quốc Đam trước khi diễn và được mọi người góp ý, chỉnh sửa.

Nhờ chuẩn bị kĩ càng nên tôi không ngại thể hiện trong các cảnh hẹn hò, tán tỉnh đâu. Đến bây giờ, Ngọc Huyền còn cảm thấy thú vị và mong làm được nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa trong các cảnh yêu đương đáng yêu như vậy (cười).

"Thành công nhờ may mắn, nỗ lực và... khán giả"

Nhiều diễn viên trẻ phải mất thời gian khá dài để được khán giả nhớ đến, nhưng tên tuổi của Ngọc Huyền lại đình đám ngay sau vai diễn đầu tay. Ngọc Huyền cho rằng những yếu tố nào giúp bạn thành công như hiện tại?

Thật sự có rất nhiều yếu tố giúp Huyền có được thành công từ vai diễn Vân Vân. Tôi nghĩ ba yếu tố quan trọng là: may mắn, nỗ lực và khán giả.

Trước khi Thương ngày nắng về bấm máy, Ngọc Huyền tham gia cuộc thi tìm kiếm diễn viên truyền hình do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Ở đó, Huyền may mắn được các nghệ sỹ gạo cội trong nghề như NSND Lan Hương, NSND Trọng Trinh... chỉ bảo và hướng dẫn tận tình về các kỹ thuật diễn xuất, đặc biệt là cách nuôi cảm xúc cho nhân vật. Nhờ đó mà trong buổi casting diễn viên cho phim, một lần nữa, Huyền được đạo diễn Bùi Tiến Huy lựa chọn thử vai. May mắn là Huyền có nhiều sự tương đồng với Vân Vân ở cả ngoại hình và tính cách.

Tuy nhiên, chỉ may mắn thôi là chưa đủ. Sau khi nhận vai, Huyền cần phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện tốt vai diễn. Để đảm bảo ngoại hình, tôi cố gắng tập luyện, xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Ngoài ra, tôi học cách nuôi cảm xúc, chú ý quan sát nhiều hơn hình ảnh sinh viên trong các bộ phim khác để nâng cao khả năng diễn xuất. Ngọc Huyền nghĩ rằng mọi cố gắng đều đem đến thành quả nhất định.

Cuối cùng, thành công của diễn viên được quyết định chủ yếu bởi sự đón nhận của khán giả. Khán giả vô cùng quan trọng. Ngọc Huyền rất vui và biết ơn vì Vân Vân được khán giả đón nhận, yêu mến.

Là diễn viên tay ngang, Ngọc Huyền có ý định theo đuổi nghệ thuật lâu dài không? Sau 'Thương ngày nắng về', dự định tiếp theo của bạn là gì?

Tôi luôn có ước mơ được đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, cả hội họa và diễn xuất. Tôi thấy những người làm nghệ thuật đều rất đặc biệt. Mục đích của người làm nghệ thuật chân chính là tạo ra cái đẹp, mang cái đẹp đó phục vụ công chúng và bồi đắp phong phú đời sống tinh thần.

Sau Thương ngày nắng về, tôi ưu tiên thời gian cho việc học tập năm cuối, để chuẩn bị tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sau đó, Huyền vẫn muốn đóng phim và mong nhận được một vai diễn mới để thử sức.

Ngoài việc học, công việc mẫu ảnh hay làm chủ studio riêng cũng tốn khá nhiều thời gian. Huyền cân đối thế nào để đảm bảo có đủ thời gian, sức khỏe cho việc đóng phim?

Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng, nên hiệu quả công việc chỉ đến khi chúng ta biết lên kế hoạch và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Huyền có thói quen lên kế hoạch làm việc cho ngày, cho tuần, cho tháng.

Vì vậy, công việc được sắp xếp một cách khoa học, sức khỏe cũng không bị ảnh hưởng.

Xin cảm ơn Ngọc Huyền!