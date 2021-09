Diễn viên ‘Chạy án’ - NSƯT Thế Bình đột ngột qua đời

TPO - NSƯT Thế Bình, gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình đặc biệt là phim hình sự vừa qua đời ở tuổi 66.

NSƯT Thế Bình qua đời 19h tối 5/9, hưởng thọ 66 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức tại Nhà tang lễ Cầu Giấy sáng 6/9, hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn vũ. Ông là người khá kín tiếng cho nên nhiều đồng nghiệp từng hợp tác cũng không rõ tình trạng bệnh tình trong những năm tháng cuối đời. Nghệ sĩ Hương Dung bùi ngùi trước sự ra đi của người anh, người đồng nghiệp từng hợp tác trong các bộ phim như “Chạy án”, “Mê cung”.

NSƯT Thế Bình nguyên là diễn viên thuộc Đoàn kịch nói Công an nhân dân, ông về hưu với hàm Trung tá, trước đó ông từng công tác tại Đoàn kịch Tổng cục Chính trị, từng tham gia biểu diễn tại một số mặt trận trước thời thống nhất đất nước.

Khán giả quen mặt NSƯT Thế Bình qua nhiều phim truyền hình về đề tài hình sự, trong đó phải kể đến “Chạy án”, “Cổ cồn trắng”, “Biệt thự màu tro lạnh”, gần nhất là phim hình sự “Mê cung”.

Nghệ sĩ Thế Bình hợp các vai công an nên được nhiều đạo diễn tin tưởng giao dạng vai này ở nhiều phim truyền hình. Tuy thế, ở sân khấu ông cũng có nhiều cơ hội thể hiện dạng vai phản diện, vai hài. Sinh thời, ông từng nói do mình có nhiều bạn bè là chiến sĩ công an, nên thấu hiểu sự hi sinh, vất vả của họ.

Trong thời kỳ đầu bước chân vào nghề, ông từng tham gia một số phim điện ảnh như “12 ngày đêm” của đạo diễn NSND Bùi Đình Hạc, “Tiếng cồng định mệnh” của đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi, “Giải phóng miền Nam” của đạo diễn Long Vân.