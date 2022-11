Diễn tập chống khủng bố cướp sân bay Buôn Ma Thuột

TPO - Cuộc diễn tập KN-21 giả định các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng với các phương thức, thủ đoạn tinh vi mới. Các lực lượng phối hợp đã khống chế thành công nhóm khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ an toàn cảng hàng không.

Sáng 25/11, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì tổ chức diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Đây là cuộc diễn tập phối hợp hiệp đồng nhiều lực lượng, trong đó nòng cốt là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải, ngành hàng không dân dụng và tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc diễn tập KN-21 giả định các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng với các phương thức, thủ đoạn tinh vi mới là tấn công Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Buôn Ma Thuột bằng thiết bị điện tử; tấn công cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột bằng tàu bay không người lái hoặc phương tiện siêu nhẹ; gây rối an ninh trật tự, tấn công khủng bố chiếm đoạt cảng hàng không, cơ sở không lưu Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Theo ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ GTVT - Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, cuộc diễn tập căn cứ tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, nắm chắc âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và đặc thù lĩnh vực hàng không dân dụng tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cuộc diễn tập đã được thực hiện đúng kế hoạch, phương án được phê duyệt, đạt yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Dưới đây là những hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận về diễn tập ứng phó khẩn nguy chống khủng bố tại sân bay Buôn Ma Thuột:

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia - phát biểu tại cuộc diễn tập.