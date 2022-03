Diễn biến mới vụ cô gái tử vong sau khi nâng mũi tại thẩm mỹ viện 'chui'

TPO - Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) đang ráo riết truy bắt nghi phạm Bùi Văn Đảng trong vụ án mạng khiến một người tử vong và một người trọng thương.

TPO - Ngày 21/3, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc tại 20 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TPO - TIN NÓNG: Bắt thêm một bị can trong vụ lừa tiền để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang; Giám đốc Trung tâm nông nghiệp bị bắt vì lập khống hồ sơ thanh toán; Vợ bàng hoàng chứng kiến chồng bị cứa cổ tử vong; Nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì bị cấm yêu...