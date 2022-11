Diễn biến mới vụ Chủ tịch tỉnh Bình Thuận thua kiện người dân

TPO - Bản án phúc thẩm số 52/2021/KDTM-PT ngày 8/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM công nhận ông Nguyễn Mạnh Hùng có phần vốn góp vào Công ty TNHH Sơn Trang và nắm 55,73% vốn điều lệ. Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 11 tháng nhưng Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ông Hùng thực hiện quyền của một cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Đã có hiệu lực

Liên quan đến vụ việc “Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thua kiện người dân” mà Tiền Phong đã phản ánh, ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký thông báo về việc thi hành bản án hành chính sơ thẩm số 09/2021/HC-ST ngày 7/5/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận và bản án hành chính phúc thẩm số 135/2022/HC-PT ngày 25/2 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 27/9, Tòa án nhân dân tối cao có thông báo số 503/TB- TA về việc giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm số 135/2022/HC-PT ngày 25/2 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến: “Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Mạnh Đông, tuyên hủy quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quyết định số 475/QĐ-SKHĐT ngày 6/11/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bình Thuận và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 do phòng Đăng ký kinh doanh cấp cho Công ty TNHH Sơn Trang ngày 4/9/2019 là có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy, không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm số 135/2022/HC-PT ngày 25/2 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM”.

Hiện nay, bản án hành chính sơ thẩm số 09/2021/HC-ST và bản án hành chính phúc thẩm số 135/2022/HC-PT đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Đông (lần 2), quyết định số 475/QĐ-SKHĐT ngày 6/11/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Đông (lần đầu) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 do phòng Đăng ký kinh doanh cấp cho Công ty TNHH Sơn Trang ngày 4/9/2019 không còn giá trị pháp lý.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả thi hành án đối với bản án hành chính sơ thẩm số 09/2021/HC-ST và bản án hành chính phúc thẩm số 135/2022/HC-PT đã có hiệu lực pháp luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Vẫn chưa đăng ký được vốn góp

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sơn Trang cho biết, sau khi hai bản án của TAND cấp cao tại TPHCM có hiệu lực pháp luật nhưng ngày 16/5, Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho công ty (lần 7 cấp trái pháp luật nên bị TAND hai cấp tuyên hủy). Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 của Công ty TNHH Sơn Trang vẫn không có tên của ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Đến nay, Công ty TNHH Sơn Trang đã 3 lần nộp hồ sơ bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thi hành bản án, trong đó có tên ông Nguyễn Mạnh Hùng với vốn góp là 55,73% nhưng đều bị phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch- Đầu tư Bình Thuận từ chối.

Đáng nói, tại bản án số 52/2021/KDTM-PT ngày 8/12/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM công nhận, ông Hùng có phần vốn góp vào Công ty TNHH Sơn Trang và nắm 55,73% vốn điều lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bình Thuận cũng xác nhận, ông Hùng đang nắm giữ 55,73% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sơn Trang. Tuy nhiên, phòng Đăng ký kinh doanh nói rằng, 44,27% vốn điều lệ còn lại của Công ty TNHH Sơn Trang chưa có sự đồng thuận của các thành viên góp vốn nên chưa thể cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Đông cho biết thêm, việc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận chậm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã khiến Công ty TNHH Sơn Trang và các thành viên công ty chịu nhiều thiệt hại. Một số cá nhân không phải là giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên công ty lợi dụng việc kéo dài đăng ký của cơ quan chức năng đã ngang nhiên tổ chức khai thác mủ cao su của Công ty TNHH Sơn Trang.

Công ty TNHH Sơn Trang đã gửi đơn tố cáo hành vi giả mạo hồ sơ, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc và sau đó khiếu nại lên Công an tỉnh Bình Thuận. Công an tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo Công an Hàm Thuận giải quyết nhưng hiện nay sự việc vẫn chưa được xử lý.