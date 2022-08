Điện ảnh Việt khát phim trăm tỷ

TP - Sau gần nửa năm mở cửa lại rạp chiếu sau đại dịch COVID-19, điện ảnh Việt vẫn dè dặt chinh phục khán giả, cả ở chất lượng nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé.

Phim ngoại chiếm ưu thế

Sau khi rạp phim được phép mở cửa trở lại, khoảng 20 phim điện ảnh lần lượt đổ bộ màn ảnh rộng. Tuy nhiên, số phim nội địa đạt doanh thu trăm tỷ đồng không nhiều. Dịp Tết Nguyên đán, 5 phim ra rạp cùng lúc với mong muốn đón đầu kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm là Chìa khóa trăm tỷ, 1990, Nhà không bán, Mưu kế thượng lưu, Trạng Tí không có phim nào bứt phá về mặt doanh thu. Cụ thể, phim có doanh thu tốt nhất thời điểm đó là Chìa khóa trăm tỷ dừng ở mức hơn 60 tỷ đồng, trong khi đó phim Nhà không bán cũng chỉ đạt gần 30 tỷ đồng dù có nhiều ngôi sao như Việt Hương, Minh Hoàng, Kim Xuân... Nhìn qua doanh thu phim Việt, hiện chỉ có Em và Trịnh cán mốc trăm tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, nhà phê bình phim Việt Văn phân tích: “Thời điểm ra rạp không hợp lý khiến doanh thu nhiều bộ phim không được như ý muốn. Có thể kể đến phim Maika-Cô bé đến từ hành tinh khác ra rạp cùng thời điểm với phim Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon 2021 của Nhật Bản, nên không thể cạnh tranh được. Còn phim 578: Phát đạn của kẻ điên (đạo diễn Lương Đình Dũng) không thuận lợi, dàn diễn viên không hút khách, việc quảng cáo chưa mạnh khiến doanh thu của phim không được tốt”. Thực tế đạo diễn và nhà sản xuất sớm rút 578 khỏi rạp chiếu sau hai tuần trụ rạp.

Trái ngược với sự ảm đạm của phim nội địa, điện ảnh Hollywood, Hàn Quốc liên tục ra mắt các bộ phim có doanh thu khủng. Điển hình là phim Điều ước cuối của tù nhân 2037 đã trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại Việt Nam, khi đạt 20 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp. Hạ cánh khẩn cấp cũng đang là bom tấn Hàn càn quét rạp Việt hiện nay. Hollywood cũng có nhiều phim trăm tỷ như Minions: The Rise of Gru (Sự trỗi dậy của Gru, 1/7) hiện đạt doanh thu 195 tỷ đồng, Thor: Tình yêu và sấm sét (1/7) doanh thu gần 119 tỷ đồng, Doctor Stranger in the multiverse of madness (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn)… cũng có doanh thu 200 tỷ đồng (theo số liệu của Box Office Vietnam).

Phim Việt khó cán mốc trăm tỷ

Nửa cuối năm 2022, thị trường điện ảnh nội đánh dấu sự trở lại của phim kinh dị, chủ đề đa dạng từ tâm linh - truyền thuyết đến dòng phim kinh dị máu me đậm chất Hollywood. Một số bộ phim kinh dị, giật gân đã công bố ngày phát hành chính thức như: Vô diện sát nhân (26/8), Mười: Lời nguyền trở lại (30/9), Cô gái từ quá khứ (18/11), Cù lao xác sống (1/9)...

Vô diện sát nhân - bộ phim kinh dị, giật gân Việt Nam theo phong cách máu me đậm chất Hollywood, kể về cô gái hàng đêm đều mơ thấy bị một kẻ sát nhân không mặt mũi giết. Tên Vô diện sát nhân này bất ngờ bước ra đời thực và truy sát cô. Sự trở lại của ma Mười trong Mười: Lời nguyền trở lại cũng được khán giả đón đợi, phim tiếp tục là câu chuyện của Mười-Nguyên-Hồng trong mối tình tay ba nhiều thù hận và đam mê. Mười: Lời nguyền trở lại là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hằng Trịnh, quy tụ các diễn viên như Chi Pu, Rima Thanh Vy, Hồng Ánh, Anh Thư, Bình Minh...

Phần tiếp theo của bộ phim Việt kinh dị gây sốt năm 2019 Thất Sơn tâm linh sẽ ra mắt với tên gọi Đảo độc đắc- Tử Mẫu Thiên linh cái. Phim tiếp tục lấy cảm hứng từ loại bùa ngải được tôn sùng ở một số vùng thuộc Đông Nam Á, nhưng lần này là câu chuyện về “loại hình” tà ác và ghê rợn nhất của loại bùa ngải này - Tử Mẫu Thiên linh cái. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ ăn khách như Sam, Trần Nghĩa, Trần Phong, Minh Dự và đặc biệt đánh dấu lần chạm ngõ điện ảnh của Hoa hậu Tiểu Vy.

Một số dự án phim trước đó từng công bố sẽ phát hành trong năm 2022 như: Thanh Sói, Quỳnh Hoa nhất dạ... vẫn im hơi lặng tiếng. Trong đó, dự án phim Thanh Sói (đạo diễn Ngô Thanh Vân) là một trong những “bom tấn” Việt được chờ đợi nhất năm. Đây là phần tiền truyện của phim hành động ăn khách Hai Phượng. Thanh Sói kể về thời thanh xuân của “bà trùm”, với sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên, Rima Thanh Vy...

Chuyên gia điện ảnh Nguyễn Phong Việt phân tích, phim Việt dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2022 đều là những phim ở mức tầm trung bình khá về thông tin câu chuyện lẫn ê-kíp sản xuất. Riêng Cô gái đến từ quá khứ (18/11) với dàn diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn… là phần ngoại truyện của sêri Gái già lắm chiêu (bộ đôi đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân), đến giờ này có thể xem là ẩn số thú vị nhất và có khả năng tạo bất ngờ. Một ẩn số khác thuộc về “bom tấn” Thanh Sói. Sau khi hoãn chiếu vào dịp 30/4, đến giờ này ngày phát hành vẫn chỉ dự kiến vào cuối tháng 9/2022. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, khả năng phát hành Thanh Sói trong năm 2022 là không cao. Cùng với đó, tất cả các phim Việt đều né bom tấn Avatar 2 sẽ ra mắt vào trung tuần tháng 12 đón đầu Giáng sinh và năm mới 2023.

“Như vậy, bức tranh phim Việt trong thị trường cuối năm khá buồn tẻ và không có nhiều yếu tố đủ tạo ra đột biến về doanh thu lẫn chất lượng phim. Cùng với đó, sự đổ bộ của hàng loạt bom tấn nước ngoài mà dẫn đầu là Avatar 2 bên cạnh Black Panther 2, Black Adam, Puss in boot: The last wish… sẽ khiến cho doanh thu phim Việt càng bị xé nhỏ ra. Đến thời điểm này, có thể nói mùa phim cuối năm 2022 tại Việt Nam, theo cách nào đó, hoàn toàn thuộc về quyền lực của các bom tấn nước ngoài”, Nguyễn Phong Việt nói.

Phim kinh dị Việt chưa ấn tượng Nhận định về phim điện ảnh Việt Nam trong năm nay, nhà phê bình điện ảnh Việt Văn cho biết chất lượng phim kinh dị vừa phải, chưa ấn tượng: “Những năm gần đây thể loại phim kinh dị và hành động phát triển nhất. Những phim có yếu tố hài hước cũng được ưa chuộng. Vậy nên các phim đều có xu hướng lồng ghép yếu tố hài hước như phim hài hành động, hài tâm lý... Phim kinh dị ở Việt Nam có chất lượng vừa phải, chưa gây được ấn tượng mạnh bằng các phim ở Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, chỉ mang tính chất hù dọa. Bên cạnh đó, những phim đã nổi tiếng, thành công như Tiệc trăng máu, Chìa khóa trăm tỷ lại là phim làm lại kịch bản nước ngoài, ăn khách do sẵn có kịch bản tốt. Vậy nên, kịch bản vẫn là kim chỉ nam làm nên thành công của một bộ phim”.