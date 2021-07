Điểm nhấn giáo dục: Vì sao Giám đốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ xin nghỉ việc?

TPO - TPHCM chính thức quyết định hai đợt thi tốt nghiệp THPT 2021; Chủ tịch Cần Thơ nói về vụ GĐ Sở GD&ĐT xin nghỉ việc; Nữ sinh 19 tuổi nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non ở Thái Bình... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Đã hoàn tất thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ

Sáng 2/7, tại cuộc họp báo quý II/2021 của UBND TP Cần Thơ, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề ở Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Trong đó, có việc Thanh tra TP Cần Thơ thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Hoàng Thông, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ cho biết, hồi tháng 5/2021, Thường trực UBND TP Cần Thơ giao cho đơn vị thành lập đoàn thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, thời kỳ từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2019. Vẫn theo ông Lê Hoàng Thông, cũng trong tháng 5/2021, có tố cáo liên quan đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với các nội dung về công tác cán bộ, khen thưởng, xử lý kỷ luật viên chức ở một trường trên địa bàn thành phố. “Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành xong vụ việc tố cáo này, và cũng đang trình cho Chủ tịch UBND TP để xem xét, xử lý”, ông Hoàng Thông nói.

Xuyên đêm 'canh' cổng trường chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1

Cả trăm người đã thâu đêm “xí chỗ” trước cổng một ngôi trường ở TP Biên Hòa để chờ đến sáng mua hồ sơ cho con dự tuyển vào lớp 1.

Theo chỉ tiêu năm học 2021- 2022, Trường PTTH Thực hành sư phạm Đồng Nai (tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chiêu sinh 3 lớp 1 với 105 học sinh.

TPHCM chính thức quyết định hai đợt thi tốt nghiệp THPT 2021

Chiều ngày 1/7, UBND TPHCM đã đưa ra quyết định sẽ tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo lịch của Bộ GD&ĐT. Theo đó, đợt một sẽ diễn ra vào ngày 7-8/7 và đợt 2 (chưa xác định thời gian).

Cụ thể, đợt 1 thi vào ngày 7 và 8/7, dành cho các thí sinh không ở nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc thuộc diện F0, F1, F2. Đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thể dự thi đợt 1.

Chủ tịch Cần Thơ nói về vụ GĐ Sở GD&ĐT xin nghỉ việc

Sáng 2/7, tại cuộc họp báo quý II/2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT xin nghỉ việc.

Hiện tại, bà Thắm đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết bà Thắm vẫn còn trong độ tuổi làm việc (bà Thắm 46 tuổi - PV) và một số hoạt động của Sở GD-ĐT vẫn chưa giải quyết xong, cho nên lãnh đạo thành phố thống nhất trong thời gian này tạm thời chưa cho nghỉ.

Thành phố giải quyết chuyển công tác bà Thắm sang cơ quan khác, nhưng đối với những việc tồn đọng của Sở GD-ĐT trong thời gian qua, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền thành phố, đối với đơn xin thôi việc của ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, UBND TP Cần Thơ xét thấy tuổi tác, điều kiện, nội dung nguyện vọng trình bày trong đơn là phù hợp nên thống nhất cho nghỉ.

Nữ sinh 19 tuổi nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non ở Thái Bình nói gì?

Là em của chủ nhóm lớp, nữ sinh 19 tuổi thường xuyên được chị nhờ trông coi trẻ. Tại cơ quan công an, nữ sinh này thừa nhận đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N khi cháu bé khóc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình, ngày 28-6, chị Bùi Thị Ng. (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố Thái Bình về việc con trai là cháu H.N.N (sinh năm 2020) bị bạo hành khi theo học tại Lớp mầm non độc lập Sao Việt .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình đã triệu tập Lê Thị L (sinh năm 2002, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Lê Thị Hương G. (sinh năm 1988, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, là chủ Lớp mầm non độc lập Sao Việt), Tạ Duy H. (sinh năm 1983, chồng G.) và chị V.D.L (sinh năm 2003, ở xã Tân Học, huyện Thái Thụy), giáo viên Lớp mầm non độc lập Sao Việt đồng thời là người cung cấp thông tin, clip cho mẹ cháu N.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị L đã khai nhận ngày 6/4/2021, do cháu N khóc nhiều, cô gái này đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N, không cho cháu khóc tiếp. Là em ruột của chủ nhóm lớp, L. thường xuyên giúp chị việc trông coi trẻ.

Đang làm quy trình giới thiệu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thay ông Lê Hồng Sơn

Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM đang tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt ngành GD&ĐT để thực hiện quy trình giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT thay ông Lê Hồng Sơn - người có hai nhiệm kỳ làm Giám đốc Sở liên tiếp.

Ông Lê Hồng Sơn đã hết hết nhiệm kỳ từ ngày 2/6. Thành uỷ TP.HCM phân công ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên làm phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM.

Để điều hành hoạt động của Sở GD-ĐT, từ 4/6, UBND TP.HCM đã phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở GD-ĐT đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Cục trưởng Cục Nhà giáo mới

Ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đối với TS Vũ Minh Đức.

Theo đó, TS Vũ Minh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam được tiếp nhận về công tác tại Bộ GD-ĐT và được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

Ông Vũ Minh Đức, sinh năm 1966, là người có kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong gần 30 năm. Trước khi giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Đức từng có nhiều năm công tác và giảng dạy tại Trường ĐH Giao thông vận tải.