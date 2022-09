Điểm nhấn giáo dục: Thiếu người đứng lớp, TP.HCM cho giáo viên ‘chạy sô’

TPO - Buộc thôi việc 2 giáo viên mầm non ở Huế vì dùng bằng giả; Thiếu người đứng lớp, TP.HCM cho giáo viên ‘chạy sô’ hay Bộ GD&ĐT mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 18/9,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng trường dùng đoạn cây đánh chảy máu đầu

Do nảy sinh mâu thuẫn, một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) bị bạn học cùng trường dùng đoạn cây đánh vào đầu gây thương tích phải nhập viện. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 18/9

Từ ngày 18/9 đến 17h00 ngày 30/9, Bộ GD&ĐT mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến; thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại Hệ thống. (xem chi tiết)

Tuyển sinh ÐH 2022: 9,5 điểm mỗi môn vẫn trượt

Ngày 15/9, nhiều trường đại học (ÐH) công bố điểm chuẩn xét tuyển đối với phương thức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Có những ngành, thí sinh khu vực 3 đạt 9,5 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng xét tuyển. (xem chi tiết)

TPHCM cho giáo viên 'chạy sô' để giải quyết tình trạng thiếu người đứng lớp

Năm học mới đã bắt đầu nhưng các trường thiếu giáo viên do không có nhân sự ứng tuyển. Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT TPHCM đã cho phép giáo viên ngoài hợp đồng chính thức được ký hợp đồng ngắn hạn với trường khác để tham gia giảng dạy. (xem chi tiết)

Hơn 7.000 học sinh TPHCM thiếu SGK: Sẽ giải quyết xong trước 16/9

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, hiện vẫn còn 7.053 trường hợp chưa có sách giáo khoa đều ở các khối lớp thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và dự kiến trước 16/9, tất cả sẽ có sách để học (xem chi tiết)

Vụ thu tiền ôn thi tốt nghiệp sai quy định ở Sóc Trăng: Hiệu trưởng phải 'rút kinh nghiệm'

Liên quan đến việc thu tiền ôn thi tốt nghiệp THPT sai qui định của trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương (phường 3, TP. Sóc Trăng), ngày 14/9, Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc và chỉ đạo Hiệu trưởng trường này nghiêm túc rút kinh nghiệm. (xem chi tiết)

Buộc thôi việc 2 giáo viên mầm non ở Huế vì dùng bằng giả

Do dùng bằng giả, 2 trong 3 giáo viên mầm non tại TP Huế bị cơ quan chức năng buộc thôi việc. Trường hợp vi phạm còn lại bị xem xét kỷ luật. Thông tin từ Phòng GD&ĐT TP Huế cho biết, vừa lập đoàn kiểm tra để xem xét kỷ luật, buộc thôi việc đối với 3 trường hợp nữ giáo viên mầm non công tác trên địa bàn do sử dụng bằng cấp giả. (xem chi tiết)

Học sinh tiếp thu bài chậm, bị giáo viên đánh bầm vai

Học sinh lớp 1 mới đến trường được nửa tháng, do chậm tiếp thu bài giảng nên bị giáo viên đánh vào tay và vai trái, gây ra một số vết bầm. Ngày 17/9, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã nắm thông tin vụ giáo viên Trường Tiểu học xã Bàu Lâm đánh một học sinh lớp 1. Vụ việc đang được ngành giáo dục xác minh làm rõ. (xem chi tiết)