Điểm nhấn giáo dục: Sinh viên phản ứng với diễn giả phát ngôn phản cảm

TPO - Thông tin mới vụ sinh viên phản ứng vì diễn giả đi muộn, phát ngôn phản cảm; Vụ 50 học sinh tại Hà Nội ngộ độc sau chuyến dã ngoại; Cấm mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi;…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Thông tin mới vụ sinh viên phản ứng vì diễn giả đi muộn, phát ngôn phản cảm

Tối 30/3, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM và Nhà Văn hóa Sinh viên đã lên tiếng liên quan đến vụ việc sinh viên phản ứng vì diễn giả đi muộn, phát ngôn phản cảm tại buổi hội thảo khởi nghiệp do 2 đơn vị này phối hợp tổ chức.

Xác minh clip người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng gậy đánh học sinh ở TPHCM

Mạng xã hội đăng tải clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam học sinh bị một người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng cây gậy đánh lên đầu khiến người dân bức xúc. Qua tìm hiểu của Tiền Phong, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Khạ, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM.

Xác minh thông tin nữ sinh năm thứ nhất bị tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TPHCM

Mới đây, trên trang fanpage KTX ĐHQG Confessions đăng tải thông tin một nữ sinh năm thứ nhất đang ở KTX ĐHQG TPHCM bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên ký túc xá ĐHQG TPHCM.

Trang thông tin này có hơn 214.000 người theo dõi nên khi bài viết đăng lên đã nhận nhiều chia sẻ, bình luận khiến không ít sinh viên hoang mang, đặc biệt là nữ sinh.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ sau cuộc gọi lạ

Sau cuộc gọi lạ từ một nhóm người tự xưng là cán bộ công an, hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Tĩnh đã bị lừa gần 1 tỷ đồng.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ việc một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện bị nhóm đối tượng giả mạo công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng. Bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là ông C.V.S (58 tuổi) - hiệu trưởng của một trường tiểu học ở huyện Cẩm Xuyên.

Vụ 50 học sinh tại Hà Nội ngộ độc sau chuyến dã ngoại

Một ngày sau sự việc hàng chục học sinh Trường Tiểu học Kim Giang, Quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến đi dã ngoại, Phòng GD&ĐT đã thông tin sự việc. Theo ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, đến 8 giờ 30 sáng hôm nay (29/3), có 42 học sinh được ra viện và đang làm thủ tục ra viện, còn 8 em đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Cấm mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

Ngày 28/3, Bộ GD&ĐT công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là cấm thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình dù có hay không có chức năng nghe, truyền tín hiệu vào phòng thi.

Shark Thủy hứa tháng 4/2024 trả hết học phí cho phụ huynh Apax

Theo biên bản giữa Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và phụ huynh cho con học ở cơ sở 31 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP.HCM, ông chủ Apax Leaders Nguyễn Ngọc Thuỷ sẽ hoàn tiền cho phụ huynh nhưng kéo dài đến tháng 4/2024.

Sáng 31/3, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, đại diện ông Nguyễn Ngọc Thủy, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành đã trực tiếp làm việc với phụ huynh có con học tại cơ sở 31, Phan Xích Long Phú Nhuận, TP.HCM.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Thủy gửi lời xin lỗi tới phụ huynh, đồng thời chia sẻ kế hoạch sắp tới sẽ cố gắng nhanh nhất có thể mở cửa lại trung tâm, tạo môi trường học tập theo lộ trình. Đối với phụ huynh mong muốn con đi học lại, phía Apax sẽ mở cửa lại 9 chi nhánh tại TP.HCM trước tháng 8/2023. Đối với phụ huynh yêu cầu hoàn phí, phía Apax chia thành 2 nhóm và thời gian trả hết phí đến tháng 4/2024.

Vụ phản đối ‘siết’ xe điện du lịch ở Cửa Lò: 10 học sinh vẫn chưa tới trường

Liên quan đến việc nhiều học sinh ở Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị bắt nghỉ học để phản đối việc 'siết' xe điện, sáng 31/3, 10 em vẫn chưa trở lại trường.

Sáng 31/3, rất đông các chủ xe điện 4 bánh vẫn tập trung trước cổng trụ sở UBND Thị xã Cửa Lò để phản đối quy chế quản lý phương tiện xe điện 4 bánh hoạt động kinh doanh, vận chuyển khách du lịch năm 2023.

Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông Thị xã Cửa Lò đã có mặt để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Trưa cùng ngày, các chủ xe đã ra về.