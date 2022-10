Điểm nhấn giáo dục: Nam sinh lớp 11 ở Long An bị bạn đánh chết

TPO - Hàng chục ứng viên bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022; Đề xuất bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên; Nam sinh lớp 11 ở Long An bị bạn đánh chết,… là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Nam sinh lớp 11 ở Long An bị bạn đánh chết

Khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (lớp 11A1 Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng để về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6 - 7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn rồi vây đánh K. Sau đó, K được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Qua chẩn đoán, K. bị chấn thương sọ não nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều 18/10, K. đã tử vong.

Chiều 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người liên quan gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005).

Kỷ luật, chuyển khỏi trường chuyên giáo viên nhắn tin 'dung tục' với nữ sinh

Một giáo viên trường chuyên tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhắn tin "dung tục" với cựu nữ sinh đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và sẽ điều động ra khỏi trường chuyên. (xem chi tiết)

Hàng chục ứng viên bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 356 ứng viên được các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong hơn 400 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành loại 85 người còn 356. (xem chi tiết)

2 cơ sở mầm non được cấp cùng địa chỉ: Lãnh đạo phường nhận trách nhiệm

Sau phản ánh của báo Tiền Phong liên quan đến cơ sở mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ, địa chỉ số 48 phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm được "cấp đè" lên giấy phép của cơ sở cũ vẫn còn hiệu lực, cuối tháng 8/2022, UBND phường Phúc Diễn cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm, Công an quận... đã có 2 buổi kiểm tra cơ sở mầm non về các vấn đề báo nêu. (xem chi tiết)

Xác minh video nữ sinh có lời lẽ thô tục với thầy giáo trong lớp học

Ngày 16/10, một lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho biết đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT (đóng tại xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hoà) báo cáo sự việc nữ sinh văng tục với giáo viên trong lớp học để có hướng xử lý. Trong khi đó, đại diện trường THPT này thông tin đã nắm được sự việc, đang trong quá trình xác minh làm rõ. (xem chi tiết)

Đề xuất bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên

Bộ GD&ĐT vừa có Dự thảo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, trong đó đề xuất không tổ chức lớp không chuyên trong trường.

Theo Dự thảo, mục tiêu của trường chuyên là dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện. Nhà trường tổ chức và thực hiện kế hoạch dạy học chương trình giáo dục nâng cao đối với các môn chuyên. (xem chi tiết)

12 ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh Phó hiệu trưởng trường THPT ở TPHCM

Ngày 19/10, thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đã có 14 ứng viên đăng ký dự thi chức danh Phó hiệu trưởng các trường phổ thông, tuy nhiên, sau khi xem xét, có 12 ứng viên đủ điều kiện tham dự.

Trong đó, Trường THPT Quang Trung có 5 ứng viên, Trường THPT An Nhơn Tây có 3 ứng viên và Trường THPT An Nghĩa có 4 ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển. Đây là 3 trường đầu tiên được Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng. (xem chi tiết)