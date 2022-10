Điểm nhấn giáo dục: Lùm xùm điều động 6 phó hiệu trưởng ở Thanh Hóa

TPO - Đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi đặc biệt cho giáo viên mầm non; Nghi vấn tiêu cực điều động 6 phó hiệu trưởng ở Thanh Hóa; Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về việc đổi giờ học… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi đặc biệt cho giáo viên mầm non

Chiều 27/10, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu tại phiên thảo luận kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, những ngày qua, Bộ nhận được trên 200 ý kiến của cử tri, bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước tình trạng thiếu giáo viên và hiện tượng giáo viên bỏ việc, chuyển việc. "Ngành giáo dục đào tạo kiến nghị và hết sức mong muốn được nâng phụ cấp ưu đãi đặc biệt cho đối tượng giáo viên mầm non", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Nghi vấn tiêu cực điều động 6 phó hiệu trưởng ở Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của ông Bùi Xuân Thảo, Hiệu phó Trường Tiểu học Tén Tằn (huyện Mường Lát ) về nghi vấn có khuất tất, tiêu cực trong điều động 6 phó hiệu trưởng của các trường.

6 cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam có ngành học lọt bảng xếp hạng thế giới của THE

Năm 2022, 6 cơ sở giáo dục Đại học của Việt Nam có ngành học lọt vào bảng xếp hạng thế giới của tổ chức xếp hạng danh giá Times Higher Education.

Tổ chức xếp hạng THE vừa công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực của kỳ xếp hạng thế giới 2023 (THE WUR by Subjects 2023). Theo đó, 6 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này là ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Huế, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Xôn xao clip nam giáo viên khóa tay, xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp

Đoạn clip ghi lại cảnh nam giáo viên vào lớp học có hành động "cưỡng chế", dùng sức mạnh khóa tay, xô đẩy một nữ đồng nghiệp ra bên ngoài trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh tại một trường học nổi tiếng ở TP Huế. Sự việc đang gây xôn xao dư luận.

Phụ huynh tại Hà Nội lại bức xúc tố trường học 'xé rào' thu tiền làm mành, rèm và mua quạt điện

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội đến đường dây nóng báo Tiền Phong, vào đầu năm học, nhà trường có nhiều khoản thu để mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất không phù hợp với quy định hiện hành...

Mập mờ thu phí thực tập của sinh viên

Hơn 370 sinh viên K23 Khoa Trung - Nhật, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (ĐH KD&CN) phải nộp 1,5 triệu đồng để được thực tập trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng. Việc nộp tiền còn nhiều điểm chưa rõ ràng khiến nhiều sinh viên bức xúc…

Sở Giáo dục TPHCM nói gì về việc đổi giờ học?

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế chiều 27/10 ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, trước đây thành phố cũng đã có dự thảo liên quan đến việc thực hiện ca lệch giờ. Hiện, nhiều trường trên địa bàn TPHCM đang thay đổi giờ học cho phù hợp với tình hình thực tế.