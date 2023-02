Điểm nhấn giáo dục: Kiểm điểm hiệu trưởng nhắn tin nhạy cảm với nữ giáo viên

TPO - Kiểm điểm hiệu trưởng nhắn tin nhạy cảm với nữ giáo viên; Hiệu trưởng ở Đắk Nông xin từ chức sau nhiều sai phạm tài chính hay đại học 'ứng phó' thế nào với cơn sốt ChatGPT;…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Kiểm điểm hiệu trưởng nhắn tin nhạy cảm với nữ giáo viên

Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Cà Mau bị kiểm điểm rút kinh nghiệm do có những tin nhắn với nội dung nhạy cảm gửi cho nữ giáo viên. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã giao cho Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Văn Đoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Phú 3. (xem chi tiết)

Đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM đều bằng hình thức trực tuyến

Ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT cho biết, tất cả thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập tại TPHCM năm 2023 phải đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến ở tất cả các nguyện vọng, bao gồm 3 nguyện vọng thường, chuyên và tích hợp. (xem chi tiết)

Hiệu trưởng ở Đắk Nông xin từ chức sau nhiều sai phạm tài chính

Sau khi Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Nông vào cuộc xác minh đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Nam đã khắc phục những nội dung liên quan đến sai phạm, trong đó có việc hoàn trả số tiền hơn 71 triệu đồng.

Liên quan đến phản ánh Một hiệu trưởng ở Đắk Nông từ chức sau khi bị tố cáo loạt sai phạm mà Tiền Phong đưa tin, ngày 4/2, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông xác nhận: Trước đó đã ban hành kết luận nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp. (xem chi tiết)

Yêu cầu Hiệu trưởng phục chức 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

Sở GD&ĐT TPHCM sẽ yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (quận 8) phục chức 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường do bị Hiệu trưởng miễn nhiệm hồi đầu tháng 1/2023. (xem chi tiết)

Đại học 'ứng phó' thế nào với cơn sốt ChatGPT?

Tại Việt Nam, ChatGPT đang thu hút sự chú ý và tạo nên cơn sốt khi gây ấn tượng về khả năng soạn thảo sơ yếu lý lịch, làm văn miêu tả, hoàn thành bài tập về nhà chỉ trong vài giây. Nhiều ý kiến lo ngại cho giáo dục đại học. (xem chi tiết)

Động thái của ĐH Luật TP.HCM khi tiến sĩ livestream cùng bà Phương Hằng bị điều tra

Ngày 2/2, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện.

Viện kiểm sát cũng đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Theo xác định của cơ quan điều tra, với vai trò "cố vấn pháp lý" cho bà Hằng, ông Đặng Anh Quân tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi từ tháng 10/2021-3/2022, trong đó có một số nội dung chưa đủ cơ sở xử lý hình sự, tuy nhiên, vẫn có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

PGS Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho hay nhà trường đang theo dõi sát sao vụ việc này, đồng thời chờ kết luận của các cơ quan chức năng để có hướng xử lý đúng pháp luật. “Khi nào cơ quan có thẩm quyền có kết luận sự việc, có đủ cơ sở, nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Hải nói. Ông Đặng Anh Quân hiện vẫn đi làm bình thường ở Trường ĐH Luật TP.HCM.