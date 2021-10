Điểm nhấn giáo dục: Giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân bị nghi nâng điểm cho sinh viên

Giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân bị nghi nâng điểm cho SV 'chạy' vào lớp chất lượng cao

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền 1 clip được cho là liên quan đến hoạt động thi và nâng đỡ điểm cho người quen của giảng viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong đoạn clip có nhắc đến trường hợp “cháu của anh T.A - khoa Quản trị kinh doanh là N.Đ.T”. “Tí nữa nhắc cô, không quên đấy... Để đây không tí nữa lại quên. Con cháu anh ấy điểm thấp lại không vào được thì chết mình”, một trong những câu thoại trong đoạn ghi âm được phát tán.

Đoạn clip được phát tán đúng vào giai đoạn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang tổ chức cho các tân sinh viên năm nay thi vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Sau khi đoạn clip này được phát tán, nhiều sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân bày tỏ băn khoăn về sự công bằng. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân khẳng định, nếu phát hiện sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo tính liêm chính học thuật, các hoạt động minh bạch, khách quan, công bằng và theo đúng quy chế.

Thực hư vụ cho học sinh nghỉ học vì sinh nhật hiệu trưởng

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một phụ huynh ở Yên Bái cho hay lớp con mình phải nghỉ học do tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng.

Cụ thể, theo nội dung bức ảnh chụp lại tin nhắn, ngày 29/9, một giáo viên đã thông tin đến phụ huynh về việc buổi chiều toàn trường sẽ nghỉ học do trưa hôm đó tổ chức sinh nhật cho thầy hiệu trưởng, nên không đảm bảo giờ dạy. "Tôi vừa nhận được thông tin chiều nay toàn trường nghỉ học, do trưa nay có tổ chức sinh nhật thầy hiệu trưởng nên sẽ không đảm bảo giờ dạy...", nội dung tin nhắn thông báo.

Những thông tin này được xác định liên quan đến Trường TH & THCS Tân Lĩnh (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Ông Nguyễn Thiện Kế, Hiệu trưởng Trường TH & THCS Tân Lĩnh xác nhận sinh nhật mình đúng là ngày 29/9 và hôm đó, trường có chỉ đạo cho học sinh nghỉ học nhưng không phải để tổ chức sinh nhật cho mình. Ông Kế khẳng định thông tin cho học sinh nghỉ học vì tổ chức sinh nhật cho hiệu trưởng là sai sự thật.

Ông Kế cũng cho biết thêm, ngày hôm đó, vì nhà có việc nên thầy giáo chủ nhiệm lớp 8A1 xin nghỉ dạy. Thầy này không họp nên không nắm được thông tin.

Công an vào cuộc vụ bữa ăn của trẻ mầm non bị tố không đảm bảo dinh dưỡng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Năng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa chuyển kết luận kiểm tra Trường mầm non Dương Quan cho cơ quan công an để làm rõ một số tố cáo, phản ánh của phụ huynh về bữa ăn của trẻ mầm non. Trước đó, một số phụ huynh phản ánh bữa ăn của trẻ tại Trường mầm non Dương Quan chưa đảm bảo dinh dưỡng. (xem chi tiết)

Vụ trường Quốc tế UKA Hạ Long đuổi học sinh: Cách hành xử trí trá?

Ngay sau khi Báo Tiền Phong phản ánh việc học sinh trường Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy – UKA Hạ Long (Quảng Ninh) bị 'đuổi học' chỉ vì phụ huynh phản ánh trường này kém chất lượng. Ngay lập tức nhà trường ra thông báo khẳng định: không có thông báo đuổi học sinh nào của nhà trường trong thời gian vừa rồi. (xem chi tiết)

Nhầm lẫn tuyển sinh, nữ sinh trường chuyên từ đậu thành rớt đại học

Một thí sinh sau khi được Trường ĐH Ngân hàng TPHCM thông báo trúng tuyển đã xác nhận nhập học và nộp tiền học phí. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày được cấp mã số sinh viên, nhà trường lại thông báo hủy kết quả do thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường khiến em này rơi vào thế bế tắc, không còn trường nào để học…(xem chi tiết)

Được rủ ra vườn điều chơi, nữ sinh Đắk Lắk bị đánh hội đồng

Sau giờ tan học, nữ sinh lớp 9 được một người bạn rủ ra vườn điều vắng chơi. Vừa ra đến nơi, nữ sinh này bất ngờ bị nhóm học sinh vây đánh dã man rồi quay clip.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, đã làm báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn về việc nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng. Trước đó, ngày 29/9, trên mạng xã hội facebook có một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo trắng bị 3 nữ sinh khác lao vào đấm đá, dùng dép đánh vào đầu và mặt. Nữ sinh bị đánh bất lực ngồi sụp xuống đất dùng tay che mặt chịu đòn. (xem chi tiết)

Cô giáo lộ ảnh 'nóng' khi tập huấn trực tuyến bị dừng đứng lớp

Bị xác định lộ hình ảnh "nóng" trong buổi tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 6, nữ giáo viên của Trường THCS Hua La (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, tạm dừng đứng lớp một thời gian.

Trong buổi tập huấn trực tuyến trước đó, nữ giáo viên môn Vật lý đã không tuân thủ các quy chế, quy định, làm việc riêng, để lộ hình ảnh "nóng". Trường THCS Hua La đã tạm đình chỉ công tác ngay sau đó để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc. Ông Quàng Văn Vui, Hiệu trưởng Trường THCS Hua La cho hay, nhà trường đã tiến hành họp và giải quyết sự việc theo Nghị định số 112 về xử lý kỷ luật đối với viên chức.

"Nhà trường quyết định đưa ra mức kỷ luật Cảnh cáo. Qua xem xét tính chất và mức độ của sự việc, chúng tôi cho rằng không thể bố trí cho cô giáo đứng lớp. Do đó, nhà trường đã sắp xếp cho cô giáo một công việc khác trong một thời gian nhất định. Hiện, cô giáo được bố trí công việc phụ trách thiết bị trường học và một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công”, ông Vui cho biết.