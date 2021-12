Điểm nhấn giáo dục: Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam thuộc diện tinh giản biên chế

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam nằm trong danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022

Ngày 25/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022. Theo đó danh sách cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 có 170 người, trong đó có 158 người về hưu trước tuổi và 12 người cho thôi việc ngay.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam tinh giản, lý do là dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian từ 1/1/2022. (xem chi tiết)

TPHCM lấy ý kiến mở rộng học sinh đến trường sau 2 tuần thí điểm

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, sau 2 tuần thí điểm, học sinh khối 9 và 12 sẽ tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai các trường lấy ý kiến toàn bộ phụ huynh học sinh các cấp về việc cho học sinh, đồng thời các quận, huyện đề xuất phương án dạy học trực tiếp từ 3/1/2022. (xem chi tiết)

ĐHQG TPHCM sẽ thành lập thêm 2 trường đại học trong năm 2022

Hai trường đại học sẽ được ĐHQG TPHCM thành lập mới trong năm 2022 là Trường ĐH Khoa học sức khỏe và Trường ĐH Công nghệ Môi trường.

Theo đó, trong báo cáo kế hoạch tổng kết năm 2021 và kế hoạch năm 2022, ĐHQG TPHCM sẽ thành lập Trường ĐH Khoa học sức khỏe và Trường ĐH Công nghệ Môi trường; tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị, thí điểm phương pháp đo lường; Đảm bảo chất lượng cũng như chuẩn bị cho việc kiểm định chất lượng tại các trường đại học thành viên theo tiêu chuẩn quốc tế… (xem chi tiết)

Giáo viên tố đề thi tốt nghiệp THPT bất thường, trả lời của Bộ trưởng GD&ĐT chưa thoả đáng

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, dư luận xôn xao vì nghi vấn đề thi bộ môn Sinh học có sự trùng lắp với hướng dẫn ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Cụ thể, đề thi môn Sinh học của Bộ GD&ĐT được một số giáo viên, học sinh cho rằng có đến hơn 90% câu hỏi giống với bài tổng ôn của thầy Phan Khắc Nghệ cho hơn 4.000 học sinh khoá VIP ngay trước kỳ thi. (xem chi tiết)

Đắk Lắk tạm dừng khóa bồi dưỡng viết tin bài với chi phí 'cao'

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk quyết định tạm dừng tổ chức lớp tập huấn trực tuyến viết tin bài cho cán bộ chủ chốt của các trường THPT, sau khi nhận phản ánh mức học phí cao và nhiều trường đã hết kinh phí thực hiện. (xem chi tiết)

PGS.TS Đỗ Văn Dũng gửi tâm thư tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa gửi tâm thư tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn về câu chuyện nhân sự của trường. (xem chi tiết)

Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội kiểm tra học kỳ trực tiếp nếu có thể

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ đối với học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, trong bối cảnh ứng phó dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, việc đánh giá định kỳ được thực hiện linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại các đơn vị.

Việc kiểm tra định kỳ phải được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh; có thể thực hiện chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ; linh hoạt thực hiện vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại các đơn vị. (xem chi tiết)

Bộ Giáo dục yêu cầu 63 tỉnh, thành tuyển bổ sung giáo viên mầm non

Bộ GD-ĐT vừa đề nghị UBND 63 tỉnh thành trong cả nước đánh giá công tác quy hoạch, định hướng phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách, đầu tư phát triển giáo dục mầm non theo quy định của Đảng và Nhà nước…; Kịp thời ban hành các chính sách của địa phương để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, hỗ trợ cho người lao động các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục mầm non gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chỉ đạo rà soát số người lao động làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và cơ sở giáo dục mầm non chưa được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 để khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục bảo đảm duy trì hoạt động trong thời gian tới.