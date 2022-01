Điểm nhấn giáo dục: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình bị xem xét kỷ luật

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình bị xem xét kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, đang xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT vì ký quyết định tuyển dụng sai quy định đối với 8 viên chức.

Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thu hồi 8 quyết định tuyển dụng nêu trên, đồng thời yêu cầu một số tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, sau khi Thanh tra tỉnh Quảng Bình có kết luận về việc ông Đinh Quý Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng trước khi nghỉ hưu 3 ngày, UBKT Tỉnh ủy đã vào cuộc làm rõ.

Kết quả cho thấy, ông Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng là đúng thẩm quyền nhưng quy trình thực hiện đều có rất nhiều điểm sai so với quy chế làm việc của Sở GD-ĐT và quy định của UBND tỉnh Quảng Bình.

Trong 8 quyết định này, Thanh tra tỉnh xác định, ông Nhân tự mình thực hiện gần như toàn bộ các bước trong thủ tục hành chính mà không có sự tham mưu của Phòng Tổ chức cán bộ. Tự mình tiếp nhận và lưu giữ tờ trình của hiệu trưởng 6 trường mà không chuyển cho văn thư để theo dõi, quản lý.

Quyết định cho giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 28/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Quốc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng bảo hiểm xã hội theo chính sách tinh giản biên chế kể từ ngày 1/1/2022. (xem chi tiết)

Sở Giáo dục TPHCM đề xuất thêm 4 khối lớp đi học lại từ ngày 3/1

Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa đề xuất với UBND thành phố cho học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 đi học lại từ ngày 3/1. Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất UBND thành phố cho học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 đi học lại từ ngày 3/1. Riêng các khối lớp 6 và bậc mầm non, tiểu học, tùy vào tình hình dịch trong thời gian tới, Sở sẽ có đề xuất cụ thể. (xem chi tiết)

Nghi vấn đề thi tốt nghiệp THPT bất thường: Bộ Giáo dục thừa nhận có kẽ hở

Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã thông tin về những lùm xùm quanh đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021 mà dư luận đang quan tâm.

Ông Sơn cho hay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thông qua giám sát của Bộ cũng như ý kiến của nhân dân Bộ GD&ĐT đã ghi nhận có một số yếu tố không bình thường liên quan giữa luyện thi và đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT. Cụ thể, các câu hỏi ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, có những nội dung giống với đề thi. (xem chi tiết)

Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 27/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 2206/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tân Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu, sinh ngày 13/3/1976; quê quán: xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục (nay thuộc Thành phố Phủ Lý), tỉnh Hà Nam; tốt nghiệp Cử nhân Địa lý năm 1996, Thạc sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2002, Tiến sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2008 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2011; sử dụng thành thạo tiếng Anh; có trình độ lý luận chính trị cao cấp. (xem chi tiết)

Đình chỉ Hiệu trưởng bị khởi tố vì thu chi sai 3,7 tỷ tiền học thêm

Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu đối với ông Vũ Văn Nam để phục vụ công tác điều tra liên quan việc thu tiền học thêm.

Thời gian đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu đối với ông Vũ Văn Nam từ ngày 31/12.

Theo ông Khâm, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định giao bà Nguyễn Thị Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình-Bạc Liêu phụ trách trường này kể từ ngày 31/12.

Trước đó, Sở GD&ĐT Ninh Bình nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu do có sai phạm về thu tiền học thêm từ năm 2017 đến năm 2020.

Được biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2017 đến 2020, trên cương vị là Hiệu trưởng trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu, ông Vũ Văn Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu vượt số tiền học thêm sai quy định.

Cụ thể, thiết lập các chứng từ thu chi, hạch toán, kế toán không đúng thực tế với quỹ học thêm để chi sai quy định, gây thiệt hại cho người khác số tiền trên 3,7 tỉ đồng.

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Hồng Thắm vừa bị kỷ luật cảnh cáo. Bà Thắm hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Bà Thắm bị kỷ luật cảnh cáo, do liên quan đến các sai phạm theo nội dung kết luận của Thanh tra thành phố và kết quả giải quyết tố cáo.

Theo nguồn tin này, UBND TP Cần Thơ triển khai quyết định kỷ luật đối với bà Trần Hồng Thắm vào thứ sáu tuần trước.

Ngoài ra, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng bị kỷ luật khiển trách.

Trước đó, thanh tra TP Cần Thơ đã có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD-ĐT, giai đoạn 2018-2019.