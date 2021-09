Điểm nhấn giáo dục: Cô giáo dạy Văn mắng chửi học trò trong giờ học online?

TPO - Xôn xao clip giảng viên ở TPHCM "đuổi" sinh viên ra khỏi lớp khi học online; Nữ sinh bị tát, bắt quỳ giữa sân trường hay Bộ GD&ĐT tiếp tục tinh giản nội dung dạy học THCS – THPT là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Cô giáo dạy Văn mắng chửi học trò trong giờ học online?

Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook ở Quảng Trị đã đăng tải clip dài 6 phút, được cho là ghi lại những lời lẽ xúc phạm của một nữ giáo viên với học sinh trong giờ học online.

Những nguồn thông tin này cho biết, người xuất hiện trong đoạn ghi âm nói trên là cô giáo dạy môn Văn có tên là H.Y. ở Trường THPT Cam Lộ (thị trấn Cam Lộ). Nữ sinh bị mắng là một học sinh lớp 11A5 của trường. Trong video dài 6 phút xuất hiện những từ ngữ vô cùng nặng nề, xưng mày-tao với học sinh.

Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ - ông Trần Công Sơn cho biết, trường đã có báo cáo lên UBND huyện Cam Lộ và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị. “Sự việc xảy ra ngày 14/9. Nếu lời trong video là của giáo viên ở trường thì không đúng chuẩn mực của một giáo viên nói chung. Hiện, trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ”, ông Sơn nói.

Xôn xao clip giảng viên ở TPHCM "đuổi" sinh viên ra khỏi lớp khi học online

Ngày 17/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh lớp học online với đoạn hội thoại của thầy giáo được cho là phản cảm... Theo đó, trong lúc thầy giáo này đang giảng bài thì một nam sinh viên lên tiếng: "Dạ bên em mưa to quá em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?". Ngay sau đó, người được cho là thầy giáo đã hỏi tên và "đuổi" sinh viên này ra khỏi lớp học online. Trước đó, thầy giáo nói: "Mưa to quá thì học làm gì, đi ngủ đi hén. Việc to hay không thì anh tự lấy tai phone đeo vô chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng nhiều lần". (xem chi tiết)

Xích mích qua mạng, nữ sinh Lạng Sơn bị đánh hội đồng giữa lớp học

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Văn Quan, sự việc xảy ra vào khoảng 12h15, ngày 15/9, tại Trường Tiểu học – THCS Điềm He, huyện Văn Quan có xảy ra sự việc một nhóm gồm 5 học sinh lớp 8, 9 của trường tổ chức đánh, tát 1 học sinh nữ là em Ngô Kiều V, học sinh lớp 8 đang học tại trường.(xem chi tiết)

Thanh Hoá: Nữ sinh bị tát, bắt quỳ giữa sân trường

Cơ quan công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xác nhận, vụ việc nữ sinh bị tát, bắt quỳ giữ sân trường xảy ra do mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa hai học sinh, không có dấu hiệu tội phạm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/9/2021 một nữ học sinh lớp 7 ở Trường THCS Lương Trung (Bá Thước) bị một nam thanh niên và một nữ học sinh cùng trường tát nhiều cái vào mặt và bắt quỳ xin lỗi ở ngay tại sân trường. Vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội.(xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT tiếp tục tinh giản nội dung dạy học THCS - THPT

Chỉ giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học, không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, trùng lặp giữa các môn học là một trong những nội dung trong hướng dẫn chương trình GDPT cấp THCS – THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh do Bộ GD&ĐT vừa ban hành. (xem chi tiết)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục lý giải điểm chuẩn tăng vọt

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn có cuộc trao đổi với báo chí liên quan vấn đề điểm chuẩn năm nay. Theo ông, điểm chuẩn một số ngành tăng do nhiều nguyên nhân.

Ông Sơn phân tích, số thí sinh dự thi tăng hơn 11% so với năm 2020; số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT tăng 24%.Trong khi đó, tổng chỉ tiêu chỉ tăng 10.000, chưa đến 2% so với năm trước, và chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT của các trường giữ ổn định. (xem chi tiết)

Đại học Quốc gia TPHCM hủy kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2

Ngày 18/9, ĐHQG TPHCM đã có thông báo hủy kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2021 do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, ĐHQG TPHCM tổ chức kỳ thi ĐGNL đợt 2 cho thí sinh đã đăng ký và tạo điều cho những thí sinh thuộc nhóm không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Các công tác tổ chức cho kỳ thi đã được hoàn tất, sẵn sàng tổ chức khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, thời điểm kiểm soát dịch chưa rõ ràng, việc huy động một số lượng lớn tổ chức và tham gia kỳ thi tiềm ẩn nhiều rủi ro gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch tại các địa phương…nên Hội đồng thi ĐGNL ĐHQG quyết định không tổ chức kỳ thi ĐGNL đợt 2. (xem chi tiết)