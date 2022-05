Điểm danh những cán bộ công an có lối hành xử thiếu chuẩn mực gây 'dậy sóng' dư luận

TPO - Trong thời gian vừa qua, có một số cán bộ công an có hành vi thiếu chuẩn mực với người dân hoặc nơi công cộng khiến cộng động mạng xã hội, dư luận 'dậy sóng'. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định tạm đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật cán bộ bị phản ánh, có vi phạm.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội lan truyền clip từ camera giám sát của một tiệm cắt tóc (ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) quay lại cảnh 6 người, trong đó có 3 người mặc quân phục công an đi trên ô tô xuống trước cửa tiệm và xảy ra xô xát.

Hình ảnh cho thấy nhóm người mặc sắc phục lôi một nam thanh niên ở tiệm cắt tóc lên xe, trong khi nhóm người tại tiệm cắt tóc cố gắng kéo lại. Sau đó, một người mặc áo trắng lao vào đánh một phụ nữ tại đây.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với Phó công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) để xác minh làm rõ hành vi đánh một phụ nữ ở tiệm cắt tóc nêu trên.

Trao đổi với PV về vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, quan điểm của đơn vị là sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm, nếu phát hiện sai phạm của cán bộ; tùy tính chất vụ việc để ra quyết định xử lý.

Trước khi sự việc trên xảy ra, đã có một số cán bộ công an có lối hành xử thiếu chuẩn mực tại nơi công cộng, với người dân đã người dân quay rồi đăng tải lên mạng xã hội phản ánh, tố giác. Sau đó, những cán bộ bị phản ánh, xác định có vi phạm đều bị xử lý theo quy định.

Điển hình, tháng 4/2022, đại úy Trần Xuân Phương - Phó Đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày vì có hành vi xô xát xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nhắc nhở xe ô tô dừng chiếm lối đi.

Trước đó, tháng 10/2021, một cán bộ công an phường ở Quảng Nam bị tạm đình chỉ công tác do có hành vi dùng roi điện dí vào người nam thanh niên bị còng tay vào cửa sổ gây phẫn nộ dư luận.

Cũng trong năm 2021, chỉ vì sốt ruột, mất kiểm soát khi khai báo y tế để đưa con nhỏ vào cấp cứu tại trung tâm y tế, một cán bộ Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã có hành vi chĩa súng bắn đạn cao su, đe dọa nhân viên y tế. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trung tâm y tế ghi lại và bị một số người đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó chiến sĩ công an này bị tạm đình chỉ để xác minh làm rõ.

Vẫn liên quan đến lối hành xử thiếu chuẩn mực, vào tháng 9/2019, trong lúc làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Hiền (lúc đó mang cấp bậc đại úy, công tác tại Công an quận Đống Đa, Hà Nội) đã có lời lẽ, cử chỉ không đúng mực với nhân viên an ninh, vi phạm quy tắc ứng xử của người chiến sĩ công an nhân dân. Toàn bộ sự việc được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Sau đó, bà Hiền bị tạm đình chỉ công tác, giáng cấp bậc hàm, khai trừ Đảng. Một thời gian sau bà Hiền tự viết đơn xin ra khỏi ngành.

Không lâu sau đó, bà Hiền bị truy tố về tội “Cướp tài sản” khi cùng đồng phạm mở quán bar kinh doanh đồ uống, bóng cười trên địa bàn quận Đống Đa, dùng thủ đoạn ép khách trả nhiều tiền hoặc để lại tài sản có giá trị.