Điểm danh game Việt "gây bão" quốc tế: Từ Flappy Bird đến quán phở anh Hai

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp game tại Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ quốc tế. Chỉ cần một ý tưởng độc lạ, câu chuyện lôi cuốn và lối chơi đơn giản, các dự án game sau đây của các nhà phát triển game người Việt đã làm nên thành tích không tưởng, khiến người chơi khắp nơi phải phát cuồng.

Có thể nói làn sóng game Việt "càn quét" thị trường quốc tế khởi nguồn từ chú chim nhỏ có tên Flappy Bird. Dự án của lập trình viên Nguyễn Hà Đông có lối chơi đơn giản nhưng "gây nghiện" mạnh mẽ, xoay quanh việc giúp chú chim vượt qua những chướng ngại vật. Trò chơi đã đạt hơn 50 triệu lượt tải, được YouTube đề cập trong video tổng hợp những trào lưu của năm 2013. Flappy Bird đồng thời mở ra một "cánh cửa" cho nhiều nhà phát triển game Việt Nam trong hơn một thập kỷ sau đó.

Về sau, dòng game độc lập mang yếu tố kinh dị của Việt Nam bắt đầu được chú ý rộng rãi. Một ví dụ tiên phong và điển hình là Thần Trùng - The Death lấy bối cảnh và câu chuyện đậm chất Việt, thu hút bởi lối chơi giải đố và ẩn chứa nhiều chi tiết, hình ảnh ghê rợn, chân thực. Không đơn giản chỉ là hù doạ, Thần Trùng còn minh chứng cho việc khai thác tinh tế văn hóa, truyền thuyết đô thị Việt Nam và mang nó đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Cũng trong mảng game kinh dị, Tai Ương - The Scourge cũng đến từ màn cộng hưởng của hai studio Việt Nam là Rare Reversee Gaming và Beaztek Studio. Game lấy bối cảnh những năm 1990 với góc nhìn của nam chính, qua đó khai quật những bí mật dẫn đến cái chết của em gái. Trò chơi được báo chí quốc tế nhắc tới như "siêu phẩm" của năm 2024, truyền thông điệp mạnh mẽ về vấn nạn mê tín và trọng nam khinh nữ.

Cùng năm, một gam màu kinh dị khác đến từ Việt Nam cũng đã trở nên "viral" trên các diễn đàn quốc tế, đó là Bad Parenting. Đây là game kinh dị mô phỏng, có cốt truyện đậm chất địa phương về cách một đứa con thoát khỏi "đòn roi" của bố mẹ. Đồ hoạ game đơn giản đến khó tin nhưng tạo hiệu ứng bùng nổ, mang đến thêm một góc nhìn hài hước, đáng nhớ đối với người chơi toàn cầu.

Bad Parenting đánh dấu cột mốc các trò chơi "đồ họa thấp" trỗi dậy mạnh mẽ, và gần đây là cơn sốt Tiệm Phở Của Anh Hai (hay Brother Hai's Pho Restaurant). Game được một sinh viên Việt Nam phát triển với đồ họa đơn giản, theo hướng "cợt nhả" nhưng đầy tính chân thực, thể hiện nhiều hình ảnh đậm chất văn hóa phố phường Việt Nam. Cách thức chơi game rất đơn giản, đó là quản lý tiệm phở, bán hàng và không để chú chó tên Vàng đi mất.

Lối chơi, phong cách đồ họa tưởng chừng đơn giản lại trở thành cơn sốt tại Việt Nam và lan sang cả các quốc gia khác. Nhiều game thủ nổi tiếng quốc tế đã dành lời khen về cách game chạm đến những cảm xúc hài hước, ức chế, tò mò của người chơi, cùng với nhiều "trứng Phục Sinh" thú vị ẩn sâu trong từng ngóc ngách.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới hiện tượng khủng Free Fire. Tựa game sinh tồn này thực chất có gốc phát triển tại Việt Nam, sau đó được Singapore tiếp quản phát hành. Dù vậy, mức độ nổi tiếng của Free Fire là minh chứng cho tốc độ phát triển chóng mặt của nhà làm game tại Việt Nam, là bước tiến lớn trong làn sóng không chỉ có game cốt truyện ngắn hạn, mà còn là những trò chơi online lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian và công sức.