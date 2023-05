Điểm danh 19 dự án 'ngâm đất' ở Quảng Ninh

TPO - Qua rà soát toàn diện, tỉnh Quảng Ninh đang có 19 dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đất. UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai đăng tải trên cổng thông tin điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

Loạt dự án “ngâm đất”

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Lực lượng chức năng các địa phương rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định của pháp luật đất đai.

Kết quả, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Cụ thể TP. Hạ Long có 6 dự án gồm: Khu du lịch Hòn Gạc tại phường Cao Xanh; Dự án nuôi trồng thủy sản tại vùng Bắc Cửa Lục, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ; Kiểm định phương tiện vận tải đường bộ, rửa xe, sửa chữa, bảo dưỡng xe và kinh doanh vật liệu xây dựng, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ; Dự án Trung tâm dịch vụ và thương mại Cầu Bang tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ; Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C, phường Hà Khánh; Dự án khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Vũ Oai và xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ.

TP. Móng Cái có 5 dự án: Điểm xuất hàng Lục Chắn, khu vực Mốc 1348 xã Hải Sơn; Bến bốc xếp vật liệu xây dựng tại xã Hải Tiến; Bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc; Khu đô thị mới Tây Ka Long tại phường Ka Long; Khu cảng Dân Tiến tại xã Hải Tiến.

Huyện Vân Đồn có 2 dự án là Khu du lịch Hòn Gội xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn; Khu du lịch sinh thái Đài Sơn ở xã Vạn Yên.

Huyện Hải Hà cũng có 2 dự án: Nhà làm việc và kinh doanh khách sạn tại thị trấn Quảng Hà; Trụ sở làm việc, nhà điều hành sản xuất, giao dịch vụ và giới thiệu sản phẩm tại thị trấn Quảng Hà.

Còn TP. Uông Bí có Dự án khu kinh doanh sinh vật cảnh và dịch vụ sinh thái tại phường Thanh Sơn.

Thị xã Đông Triều có Dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở công nhân, phường Kim Sơn.

TP. Cẩm Phả có Dự án khu dân cư lấn biển 10/10 (phần 1), phường Cẩm Phú.

Huyện Tiên Yên có Dự án Vùng nuôi tôm công nghiệp bằng công nghệ sinh học tại xã Đồng Rui.

Đối với 19 dự án này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai đăng tải trên cổng thông tin điện tử theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Thu hồi 456 dự án

Theo báo cáo, từ năm 2010 đến hết năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi 456 dự án với tổng diện tích 13.085,66 ha. Trong đó, đất do hết hạn thời gian thuê đất, do tự nguyện trả lại đất là 331 dự án với diện tích 2.993,57 ha. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai và thu hồi do vi phạm khác là 125 dự án với diện tích 10.155,46 ha.

Đối với dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đủ điều kiện thu hồi, Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiên quyết chỉ đạo, ban hành quyết định thu hồi đất. Sau khi thu hồi đã tiến hành bàn giao cho địa phương quản lý chặt chẽ. UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND các địa phương căn cứ quy hoạch, quy định của pháp luật, xây dựng phương án lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thực hiện dự án mới, phát huy hiệu quả sử dụng đất đai

Mặt khác để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai cũng như việc phát hiện từ sớm, trên cơ sở đó có biện pháp xử lý kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các chủ đầu tư dự án, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chủ trì rà soát, lập kế hoạch thanh tra toàn diện các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt đất chưa được thanh tra, kiểm toán. Thời gian thực hiện thanh tra xong trong năm 2023 (ưu tiên các dự án chậm tiến độ, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật tiến hành trước).

Đến nay, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng trong năm 2023, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 5/12/2022.