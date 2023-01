Dịch vụ thuê xe có lái giữ giá dịp Tết Dương lịch

TPO - Vào thời điểm Tết Dương lịch, khách hàng gọi xe dịch vụ có người lái đang tăng. Tuy nhiên, các tài xế cho biết lượng phương tiện vẫn đủ đáp ứng nhu cầu và mức giá vẫn ổn định.

Giá xe thuê bình ổn trong dịp Tết Dương lịch

Vào dịp lễ tết, thay vì sử dụng xe khách, tàu hỏa để di chuyển, một số khách hàng sẽ lựa chọn dịch vụ xe có người lái bằng ô tô 5 chỗ hoặc xe gầm cao 7 chỗ.

Trả lời Tiền Phong, anh Dũng, một tài xế lâu năm tại Hà Nội cho biết: "Thông thường, khách hàng có 2 vợ chồng kèm 2 con nhỏ sẽ chọn đi xe 5 chỗ. Đoàn khách từ 3 đến 4 người lớn sẽ đi xe 7 chỗ để đủ không gian chở hàng. Vào dịp lễ tết, dù nhu cầu đang tăng, lượng xe vẫn đủ đáp ứng."

Đáng chú ý, giá đi xe dịch vụ dịp năm mới vẫn giữ nguyên so với ngày thường. Các tài xế thường chỉ thu thêm tiền của hành khách nếu trên hành trình cần nộp thêm phí cầu đường.

Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý, nếu để tài xế đợi lâu hơn 1 tiếng so với giờ đón ban đầu, họ cần trả thêm "phí chờ", với mức giá là 100.000 đồng/giờ. Chị N.M., làm việc tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Do vẫn bận việc cơ quan, tôi không thể đúng giờ đã hẹn trước với tài xế. Vì vậy, quãng đường từ Hà Nội về Hải Phòng, đi xe 5 chỗ sẽ lên tới 1 triệu đồng, tăng một chút so với ban đầu. Tuy nhiên, việc tài xế minh bạch về khoản phí này ngay từ đầu giúp tôi hài lòng và chấp thuận điều đó".

Cách phòng tránh tình trạng chặt chém, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ xe có người lái dịp nghỉ lễ

Qua khảo sát, giá xe 5 chỗ đi đường dài khoảng 10.000-11.000 đồng/km. Trong khi đó, khách hàng cần trả 15.000-16.000/km đồng nếu muốn di chuyển bằng xe 7 chỗ.

Các bác tài thường sử dụng những ứng dụng bản đồ điện tử để tính chiều dài quãng đường, rồi nhân với những con số kể trên để đưa ra chi phí cuối cùng. Nhờ đó, khách hàng cũng có thể sử dụng phương thức này để kiểm tra giá đi xe thực tế. Nếu tài xế đưa ra mức giá cao hơn so với dự kiến, khách hàng nên đối chiếu nhiều nguồn để quyết định đúng đắn.

Trong trường hợp cần di chuyển trong các thành phố lớn, người tiêu dùng có thể sử dụng "taxi công nghệ" vì dịch vụ này giúp khách hàng nắm được tổng số tiền cần chi trả ngay sau khi xác nhận đặt xe.

Đáng chú ý, khi đi xe đường dài, nếu tài xế dịch vụ yêu cầu cọc tiền chạy xe trước, khách hàng nên cẩn thận. Theo văn hóa đi xe, các "bác tài" chỉ thu phí khách hàng sau khi đã hoàn thành chuyến đi. Điều này giúp hành khách yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.