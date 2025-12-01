Địch Lệ Nhiệt Ba chính là khắc tinh của sao nam Hoa ngữ, đóng với ai người đó xịt?

Trong phim đang chiếu Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc được khen là diễn ăn ý, sở hữu nhiều phân cảnh trông rất đẹp đôi. Tuy vậy, trên mạng xã hội Trung Quốc đang xuất hiện tranh luận cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba - mỹ nhân Tân Cương - thường bị gọi là “sao quả tạ” của bạn diễn, khi nhiều diễn viên đóng chung với cô trùng hợp rơi vào giai đoạn danh tiếng đi xuống. Đây mới chỉ là ý kiến từ một bộ phận cư dân mạng và vẫn gây nhiều tranh cãi.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc được khen đẹp đôi

Nhiều người dùng mạng thống kê rằng trong 5 năm gần đây, dù Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia nhiều dự án thuộc các dòng phim khác nhau, cô vẫn chưa có tác phẩm tạo được hiệu ứng bùng nổ (với lượng xem trung bình mỗi tập khoảng 40 triệu). Một số ý kiến cũng cho rằng dù bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những sao nam đình đám, từng có phim ăn khách, nhưng khi hợp tác cùng cô, các dự án lại không đạt kỳ vọng và thậm chí gây tranh luận về diễn xuất. Những nhận định này vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên đã hợp tác với nhiều sao nam đình đám

Có thể kể đến loạt bạn diễn như Hoàng Cảnh Du trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Ngô Lỗi trong Trường Ca Hành, Dương Dương ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký hay Cung Tuấn ở An Lạc Truyện.

Dù thuộc dòng cổ trang hay ngôn tình, và dù các nam diễn viên này được nhận xét là phù hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba về mặt hình ảnh, nhiều dự án hợp tác vẫn bị cho là không đạt kỳ vọng cả về chất lượng lẫn lượng người xem.

Trong khi đó, khi các diễn viên nam này kết hợp cùng những sao nữ khác, nhiều bộ phim lại đạt thành tích khả quan. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng tiếp tục cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không có “vận vượng bạn diễn” - một nhận định vẫn gây nhiều tranh cãi.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị xem là không có khả năng đẩy bạn diễn bay cao

Từ đó, một số ý kiến lo ngại rằng Trần Tinh Húc có thể gặp tình trạng tương tự các nam diễn viên từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều ý kiến khác cũng nhận định Địch Lệ Nhiệt Ba có thể gặp khó khăn trong việc tìm bạn diễn phù hợp. Lý do được đưa ra là các sao nam vừa sở hữu ngoại hình vừa có kinh nghiệm diễn xuất được cho là sẽ e dè khi hợp tác, trong khi nhiều tân binh lại được nhận xét là chưa đủ kinh nghiệm và độ phủ sóng để tạo sự cân bằng khi đứng cạnh nữ diễn viên.