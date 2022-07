Địa phương lo thiếu vật liệu làm cao tốc

TP - Chiều 27/7, tại An Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện 3 dự án cao tốc đường bộ ở miền Nam gồm: Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột, Khánh Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang báo cáo, đoạn cao tốc qua địa phận tỉnh An Giang có chiều dài 57,2km và có 1 phần của Cần Thơ do vị trí ranh giới 2 địa phương nằm giữa công trình cầu tại Km56+700. Tổng mức đầu tư cho đoạn này dự kiến khoảng 13.799 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư là 2.760 tỉ đồng.

“Hiện tỉnh An Giang có 2 mỏ đá với trữ lượng lớn đủ đáp ứng nhu cầu của dự án trên địa bàn”, ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, hiện thành phố vướng một số khó khăn về vật liệu xây dựng như: Cát, đá...trên địa bàn khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu thi công 2 dự án cao tốc (Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) và đề nghị được hỗ trợ nguồn cung vật liệu xây dựng.

Hiện nay 4 tỉnh/thành phố có dự án đi qua chưa có sự thống nhất về giá cước vận chuyển. Bởi một số tỉnh đã ban hành giá cước từ năm 2012 không còn phù hợp; trong khi đó, Cần Thơ chưa ban hành cước vận chuyển theo quy định hiện hành.

Do đó, Cần Thơ đã đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc có quy định chung nhằm đảm bảo việc tính đúng, tính đủ giá vật liệu đến chân công trình, đảm bảo dự toán công trình phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng cho biết, tỉnh gặp khó khăn như Cần Thơ về vật liệu đắp nền, do đặc thù tỉnh không có mỏ đá, phần lớn các dự án đều phải mua từ các tỉnh lân cận vận chuyển về. Ngoài ra, thời điểm triển khai dự án trùng với nhiều dự án giao thông lớn trong khu vực nên khả năng khan hiếm về vật liệu đắp nền là rất cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, 3 dự án đường bộ cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và các khu vực nói riêng. Mục tiêu đề ra đến tháng 6/2023 sẽ khởi công 3 dự án cao tốc.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng khẳng định rằng, vấn đề giải phóng mặt bằng phải tạo sự đồng thuận trong nhân dân và việc tái định cư cho người dân là vô cùng quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị, các địa phương chủ động khảo sát, đảm bảo các mỏ vật liệu được lựa chọn có chất lượng, giá thành, vị trí thuận lợi và chi phí vận chuyển tốt. Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng phải khách quan, có thực lực để đảm bảo chất lượng công trình.