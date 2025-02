TPO - Sáng 27/2, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an quận bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước tổng kết công tác công an cấp huyện.

Theo báo cáo, Công an quận Ba Đình được thành lập vào tháng 1/1955. Đến thời điểm hiện tại, Công an quận có 12 đội nghiệp vụ, 13 công an phường với tổng số 665 cán bộ, chiến sĩ, trong đó hơn 95% là đảng viên.

Công an quận đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ trung tâm hành chính - chính trị của cả nước, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Kết quả tỷ lệ điều tra khám phá trung bình đạt 82%, riêng trọng án khám phá 95%; cơ bản triệt phá các ổ nhóm lưu manh và tệ nạn xã hội.

Hiện nay, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân đang được triển khai mạnh mẽ. Là đơn vị bảo đảm an ninh trật tự tại trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, đòi hỏi bộ máy công an dù tinh gọn nhưng phải bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng nêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Công an quận Ba Đình là cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sau khi tinh gọn bộ máy: Sắp xếp lực lượng hợp lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng để bảo đảm không bị chồng chéo, không tạo khoảng trống trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; nâng cao chất lượng cán bộ, chiến sĩ, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải áp lực hành chính.

Thượng tá Phạm Hải Thắng, Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội sẽ thực hiện sắp xếp công an 4 cấp thành 3 cấp, không tổ chức bộ máy công an cấp huyện.

"Dù không còn tổ chức công an cấp huyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình", Thượng tá Phạm Hải Thắng khẳng định.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cũng nhấn mạnh, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, mô hình tổ chức của lực lượng Công an nhân dân sẽ được sắp xếp lại, tinh gọn hơn, hiệu quả hơn. “Dù có sự thay đổi về mặt tổ chức, nhưng tinh thần trách nhiệm, phẩm chất tốt đẹp và bản lĩnh của người chiến sĩ công an Ba Đình vẫn luôn vững vàng, tiếp tục được phát huy trong bất kỳ cương vị công tác nào”, ông Tiến nói.