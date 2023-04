Đi tìm chân dung đàn bà gợi cảm

TP - Thế nào là đàn bà gợi cảm? Dĩ nhiên, gợi cảm nghĩa là bao hàm xinh đẹp, duyên dáng, tế nhị, đảm đang… Nhưng như thế vẫn chưa đủ để làm nên chân dung một đàn bà gợi cảm bên gối. Chúng ta hoàn toàn có thể “nhận ra” họ, thông qua các chỉ dấu hiển thị trong cuộc sống đời thường.

Người đàn bà khó nắm bắt

Hạnh My quen Tường khi hai người cùng tham gia vào một dự án xây dựng của công ty. Giữa những cuộc họp căng thẳng, họ nhận ra có những điểm chung, đơn giản nhất là sở thích uống cà phê đen không đường không đá. Dần dần, My biết anh chàng điển trai có đến vài ba cô bạn gái thân trong cùng tòa nhà, cô nào cô nấy đều đang rắp tâm biến chàng trai chuẩn điều kiện công dân toàn cầu thành của riêng. Tường cứ lượn lờ trong các quan hệ đó, không xa mà cũng không gần. Cái cách của anh chàng làm các cô gái cảm thấy nhiều khi phát điên. Thế nhưng Hạnh My vẻ như khác tất cả bọn họ. Cô sôi nổi, kiên quyết trong những lập luận lúc vào công việc bao nhiêu thì lại tỏ ra lãnh đạm và xa cách trong những cuộc chuyện trò riêng bấy nhiêu. Điều đó khiến một chàng trai luôn bị phụ nữ săn đuổi như Tường cảm thấy tự ái. Cô không thấy Tường hấp dẫn? Cô có nơi có chốn yên ổn rồi? Những câu hỏi đuổi nhau trong đầu khiến Tường bỗng cảm thấy muốn tập trung tìm hiểu cô. Thường thì các cô gái luôn kiếm cớ để xin số điện thoại hay là kết bạn Facebook trước khi chia tay nhưng Hạnh My không làm như vậy. Hôm sau anh rủ cô đi ăn. Hạnh My đồng ý ngay, cũng không hỏi lý do vì sao anh lại có cử chỉ thân mật như vậy. Cô ăn uống ngon lành, không cố làm duyên làm dáng, vẻ như giữa những người bạn thân thiết lâu ngày. Tường thấy vẻ tự nhiên ở cô khiến anh bị thu hút như sắt gặp nam châm. Sau hôm ấy, Tường tìm mọi cách để gặp Hạnh My nhiều hơn. Vài hôm sau, khi họ gặp nhau, Hạnh My đưa cho Tường một tờ giấy pơ-luya hồng. Hóa ra đó là bức thư của một người đàn bà tự nhận là người yêu của Tường, kết tội anh là kẻ bạc bẽo, Sở Khanh. Tường dò hỏi: Em thấy sao? Em với anh đã là… gì đâu? Nhưng em biết anh yêu em chứ? Vâng, em có biết một chút. Vẻ bình thản của My khiến Tường mê mệt hơn. Một mặt anh cảm thấy bình yên vì cô để anh được yêu trong trạng thái tự do, không trói buộc gì cả. Mặt khác, anh cảm thấy không yên tâm khi không nắm bắt được cảm xúc của cô. Anh kìm lại, không muốn hỏi tiếp rằng cô có yêu anh nhiều không, sợ rằng cô lại cũng trả lời: Vâng, có yêu một chút, thì người đàn ông trong anh sẽ tự ái, bởi vì anh đang cảm thấy yêu cô phát cuồng. Anh chỉ muốn ôm cô nghiến ngấu trong lòng mà chưa dám, tại chưa dò được phản ứng của cô.

Người đàn bà thông minh

Nghe thì có vẻ công thức, nhưng đúng là không thông minh thì một cô gái không đẹp được, cũng không gợi cảm được. Sắc đẹp cũng là một tài năng, hẳn là nên hiểu theo cái nghĩa này. Người giàu sáng kiến mới khiến cho cuộc yêu trở nên thi vị, mới không đẩy nhanh đàn ông vào ngõ cụt của sự mệt mỏi. Cô gái thông minh sẽ tìm cho mình một “mật mã” riêng, khiến người đàn ông của mình say đắm. Vẻ đẹp của mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi quả tim là vẻ đẹp công thức, cô ấy cần tìm ra cho mình một nét riêng. Chẳng hạn như “chiếc váy buộc cổ trắng của Marilyn Monroe”. Chiếc váy chiết ly mà Marilyn Monroe mặc trong bộ phim The Seven Year Itch năm 1955 đã trở thành biểu tượng bất hủ của phim ảnh và thời trang trên toàn thế giới. Khi cô đào bốc lửa bước lên cổng thoát khí phía trên tàu điện ngầm New York khiến tà váy tung bay, khoảnh khắc ấy đã thành bất tử. Chẳng phải vô cớ mà thiết kế của nhà thiết kế thời trang William Travilla này được bán đấu giá năm 2011 với cái giá tới hàng tỷ USD.

Người đàn bà chín chắn

Halle Berry, người phụ nữ từng được tạp chí Esquire bầu là người gợi cảm nhất hành tinh, người đã đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Monster’s Ball năm 2001… đã quyết định chia sẻ điều thầm kín nhất của cô trong chuyện phòng the. Theo lời của Halle Berry, càng chín chắn cô càng cảm thấy mình gợi tình hơn, đời sống ái ân cũng phong phú hơn. “Bạn biết đấy, cơ hội nhận “tột đỉnh” phụ thuộc vào chính bản thân người phụ nữ. Ở tuổi 40 tôi cảm nhận được nhiều “tột đỉnh” hoàn hảo hơn hồi tôi 22 tuổi. Tôi không cho phép bạn tình kiểm soát cảm giác của tôi mà đề nghị anh ấy chia sẻ cảm giác với tôi”. Tôi cảm thấy thuộc thân thể mình, tôi biết điều gì làm tôi thấy ngọt ngào. Tôi không bao giờ đi vòng vo chờ đợi mà tự mình biểu lộ sự chủ động”.

Tinh tế, không bao giờ thừa

Người đàn bà tinh tế hiểu được cảm xúc của chính mình và của bạn tình. Cô ấy sẽ hiểu đôi khi một vòng ôm thật chặt, thậm chí một cái xiết tay đầy tin cậy có giá trị gắn kết hơn cả một cuộc ân ái. Mọi chuyện cần diễn ra một cách tự nhiên, ái ân càng cần điều đó. Làm sao khiến người đàn ông cảm thấy được dìu bạn tình tiến gần đến chiếc giường tình ái, chứ không phải cảm giác đang bị ấn remote vào cuộc yêu mặc định. Điều này nghe đơn giản nhưng không dễ, bởi bản chất của mọi mối quan hệ thầm kín đều là do đàn bà quyết định. Ngay cả những hành động có vẻ như chủ động của đàn ông cũng phần lớn là do được chạm mạch, bật đèn xanh. Ở thế chủ động mà làm cho “giai” cảm thấy được chủ động, đàn bà lợi đủ đường vậy nên cố mà diễn tròn vai.